最後的蔑視！卡特葬禮上賀錦麗把川普當空氣

美國加州洛杉磯山火持續，迄今已造成至少5人死亡，總統拜登取消任內最後一次外訪、周二（8日）前往洛杉磯聽取山火情況通報。他在洛杉磯山火的記者會上「一鳴驚人」，表示自己有好消息宣布。

2025-01-10 08:45