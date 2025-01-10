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最後的蔑視！卡特葬禮上賀錦麗把川普當空氣
美國前總統卡特的國葬9日舉行，5位美國總統齊聚一堂送他最後一程。總統當選人川普夫婦、柯林頓夫婦、布希夫婦、歐巴馬都坐在第二排。拜登夫婦與賀錦麗夫婦坐第一排，川普進場時，賀錦麗連正眼都不看他一眼，這是去年總統大選投票後雙方首度在公開場合碰面。川普第一任期的副手潘斯有起身握手，潘斯的妻子則坐在座位上，把川普當空氣。
潘斯2021年拒絕川普要求停止認證大選結果，引發川普支持者衝進國會暴動，潘斯與川普的盟友關係也終止。
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