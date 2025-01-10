川普封口費案確定今晚宣判！美最高法院5：4裁決拒絕延後判決
美國聯邦最高法院9日作出決定，拒絕美國候任總統川普的律師提出的中止川普封口費案宣判動議。
聯邦最高法院以5比4票裁決駁回川普律師的請求。川普封口費案宣判將於當地時間10日上午9時半（台灣時間10日晚間10時半）在曼哈頓的紐約州高等法院進行。
川普代理律師8日同時向紐約州上訴法院和聯邦最高法院提出中止「封口費」案判決的動議，結果依序遭到兩者拒絕。
川普律師重申立場，即川普享有總統豁免權，稱推遲判決沒有壞處，以防對總統職位、憲法結構和國家造成不可挽回的損害。
本案承審法官默欽（Juan Merchan）已透過文件表明他不傾向判處徒刑，即川普不會受到監禁、罰款或緩刑等任何懲罰，但這項判決仍會讓川普帶著定罪紀錄入主白宮。
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