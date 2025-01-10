快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

川普封口費案確定今晚宣判！美最高法院5：4裁決拒絕延後判決

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國候任總統川普的封口費案確定10日宣判。美聯社
美國候任總統川普的封口費案確定10日宣判。美聯社

美國聯邦最高法院9日作出決定，拒絕美國候任總統川普律師提出的中止川普封口費案宣判動議。

聯邦最高法院以5比4票裁決駁回川普律師的請求。川普封口費案宣判將於當地時間10日上午9時半（台灣時間10日晚間10時半）在曼哈頓的紐約州高等法院進行。

川普代理律師8日同時向紐約州上訴法院和聯邦最高法院提出中止「封口費」案判決的動議，結果依序遭到兩者拒絕。

川普律師重申立場，即川普享有總統豁免權，稱推遲判決沒有壞處，以防對總統職位、憲法結構和國家造成不可挽回的損害。

本案承審法官默欽（Juan Merchan）已透過文件表明他不傾向判處徒刑，即川普不會受到監禁、罰款或緩刑等任何懲罰，但這項判決仍會讓川普帶著定罪紀錄入主白宮。

川普 律師 最高法院

延伸閱讀

習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光

說好的24小時內停火呢? 川普俄烏特使將期限延至100天

卡特國葬讓美國短暫團結 5位前現任總統齊致敬

川普擴張夢影響台海安全

相關新聞

加州野火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

加州野火持續延燒，美國總統拜登9日宣布聯邦政府將百分之百負擔救災費用，包括救災人員的薪資、災民臨時安置的費用等。

最後的蔑視！卡特葬禮上賀錦麗把川普當空氣

美國前總統卡特的國葬9日舉行，5位美國總統齊聚一堂送他最後一程。總統當選人川普夫婦、柯林頓夫婦、布希夫婦、歐巴馬都坐在第...

川普封口費案確定今晚宣判！美最高法院5：4裁決拒絕延後判決

美國聯邦最高法院9日作出決定，拒絕美國候任總統川普的律師提出的中止川普封口費案宣判動議。

洛杉磯野火延燒 國家地理攝影師：整棟樓著火「卻不見一輛消防車」

美國加州洛杉磯的野火持續燃燒，至少已有至少6處火頭。曾為《國家地理》（National Geographic）雜誌供稿的火災攝影師培利（Stuart Palley），連日在現場記錄火災影像，感嘆這是他至今見證的「最嚴重火災」。

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

美國加州洛杉磯山火持續，迄今已造成至少5人死亡，總統拜登取消任內最後一次外訪、周二（8日）前往洛杉磯聽取山火情況通報。他在洛杉磯山火的記者會上「一鳴驚人」，表示自己有好消息宣布。

重申不會成為美國第51州 杜魯多：加拿大人不是美國人

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9日再次重申，加拿大不會成為美國第51州，指加拿大人雖然有非常多元的認同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。