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洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

香港01／ 撰文／洪怡霖
加州野火肆虐，美國總統拜登（左）8日與加州州長紐森（中）前往加州聖塔莫尼卡勘災。路透
加州野火肆虐，美國總統拜登（左）8日與加州州長紐森（中）前往加州聖塔莫尼卡勘災。路透

美國加州洛杉磯野火持續，迄今已造成至少5人死亡，超過1000幢建築物被大火燒毀，15多萬人被安排撤離。總統拜登取消任內最後一次外訪、周二（8日）前往洛杉磯聽取山火情況通報。他在洛杉磯山火的記者會上「一鳴驚人」，表示自己有好消息宣布，那就是自己成為曾外祖父。有網友怒罵，拜登腦袋真的是壞掉了。

拜登兒子亨特（Hunter Biden）的女兒娜奧米（Naomi Biden）誕下孩子後，拜登妻子吉爾（Jill Biden）在Facebook發布相片表示，他們的曾外孫出生了。

拜登、吉爾和加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）周二一起在聖莫尼卡第五消防站進行短暫訪問，聽取山火情況通報。

拜登其後出席記者會，稱「我會因為很多原因記住這一天」，但拒絕就山火回答記者問題。

拜登在洛杉磯山火的記者會上「一鳴驚人」，表示自己有好消息宣布，那就是自己成為曾外祖父。有網民怒罵，拜登腦袋真的是壞掉了。（網頁截圖）
拜登在洛杉磯山火的記者會上「一鳴驚人」，表示自己有好消息宣布，那就是自己成為曾外祖父。有網民怒罵，拜登腦袋真的是壞掉了。（網頁截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

拜登 洛杉磯 火災

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