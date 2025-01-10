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瓜地馬拉海外移民去年匯款7000億 佔瓜國2成GDP

中央社／ 瓜地馬拉市9日專電

根據瓜地馬拉政府統計，2024年瓜國海外移民匯回母國的款項，高達215億美元（約新台幣7000億），已經打破歷年紀錄，比起前年2023年更是成長了近9%，其中絕大多匯款來自美國

215億美金匯款，不只佔了瓜地馬拉全年國民生產毛額（GDP）的20%，更刺激消費促進經濟發展，最重要的，照顧了瓜國境內上百萬家庭，是瓜國經濟社會穩定的基礎。

此外，瓜地馬拉是拉丁美洲海外匯款第2多的國家，僅次於墨西哥。但就移民人數來看，墨西哥在美國有3800萬的移民，至於瓜地馬拉移民在美國境內只有320萬人。而自拜登政府上台後，對於移民政策較為寬鬆並且開放更多居留的機會，也讓瓜地馬拉合法或非法的移民人數持續增加。

不過在破紀錄的匯款金額背後，瓜國內部也出現反省的聲音。瓜地馬拉主流媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）社論指出，215億美元的歷史數字，卻也凸顯悲傷的現實，就是瓜地馬拉持續在失去年輕的勞動力、智慧和才華，而珍貴的人口紅利也不斷外流。

此外，瓜國年輕人赴海外工作，不只要面對家庭的分離、充滿各種危險甚至會送命的旅程，甚至經常因為將家庭房產作為旅費的擔保品，而面臨失去棲身之所的困難。

社論中點名政府的冷漠甚至唯利是圖，讓人無法接受。例如瓜地馬拉前總統莫拉萊斯（JimmyMorales），在2018年一次公開演講中，居然表示如果美國總統川普要蓋邊界圍牆，瓜地馬拉願意「提供廉價的勞動力」。莫拉萊斯的發言引爆爭議，更被批評為喪權辱國。而在他任內，瓜地馬拉人才流失更是急速加劇。

媒體也指出，當瓜地馬拉的政府和經濟越來越依賴來自美國的移民匯款，在和美國協商處理移民問題時，就更為棘手也失去籌碼。例如川普在2019年總統任內，和瓜地馬拉談判達成「安全第三國」（safethird country）協議，根據該協議，前往美國尋求庇護的移民，必須先在瓜地馬拉提出申請獲准後，才能前往美國，而被美國驅逐出境的非法移民，也會送到瓜地馬拉進行後續安置。

該協議當年引起瓜國朝野強烈反對和批評，但川普除了揚言祭出懲罰性高關稅外，也威脅將對瓜國移民匯回母國的匯款「課稅」。在憂心損失大量外匯下，瓜地馬拉政府不敵美方壓力最後簽署協議。而對於即將上任的川普，揚言大規模驅逐非法移民，讓瓜國上下繃緊神經。

瓜地馬拉 移民 美國

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