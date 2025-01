台海爆危機 美國出兵援台？學者：美國民眾不樂見美中衝突

若中國大陸侵台,美國社會是否支持美國出兵援台?有學者9日指出,美國民眾普遍對援助台灣表示贊同,但不願美國與中國大陸開戰。

華府智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)與政治大學選舉研究中心合作,8日以「台灣和美國民眾如何看待台灣安全狀況?」(What do people in Taiwan and the United States think about Taiwan’s security situation?)為題做討論。

政大選舉研究中心研究員鮑彤(Nathan Batto)指出,確實看到美國社會逐漸擁抱台灣,但認為美國的支持有點「膚淺」(shallow)。

鮑彤表示,美國民眾多數同意美國支持台灣參與國際組織和簽署美台自由貿易協定,但也有很多民眾表示他們不知道,顯示美台關係並非他們平時關注的議題。

鮑彤說,美國民眾喜歡台灣,也認為美台友好有利於美國國安;他表示,民眾顯然願意提供台灣軍事裝備、食物和藥品,甚至在台海開戰時,對中國大陸實施貿易封鎖(blockade),但對美國出兵援台則可能出現反對意見。

鮑彤表示,根據民調顯示,美國社會認為美中關係的重中之重就是避免發生軍事衝突;鮑彤指出,部分美國民眾雖然傾向援助台灣,卻更不願看到美中開戰。

當被問及美國該如何施壓台灣維持現狀時,鮑彤說,極少人支持台灣與中國大陸統一,亦有36%的美國民眾認為美國應將台灣推向獨立;但鮑彤特別點出,這些人當中不是所有人都支持美國出兵援台。

「芝加哥全球事務委員會」公共意見與外交政策主任卡夫拉(Craig Kafura)說,從民調來看,美國民眾對美國出兵援台的支持度自2010年開始上升,主要是台灣的國際能見度提高,民眾對台灣感到友好,同時美國人對中國的看法直落谷底(crashed)。

卡夫拉指出,2024年民調顯示,若台海開戰,有43%的民眾傾向美國採取軍事行動;不過,如果問題變得更具體,數字就會出現變動。

卡夫拉說,美國民眾普遍支持美國提供台灣援助,但不包括美軍直接介入衝突。

卡夫拉說,他們在調查中放入美國對中國大陸實施貿易封鎖的假想情境,每一年都把情境形容的更具體,顯示美中之間可能因此開戰;他說,結果是衝突爆發的可能性愈高,民眾的支持度愈低,並指出,這樣的思維也反映在美國外交政策的領袖們身上。

卡夫拉總結說,美國社會對援助台灣表達高支持度,但極度不情願讓美國軍隊直接介入衝突。