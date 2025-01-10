極端氣候與都市外擴 助長洛杉磯野火

持續乾旱加上強風，為洛杉磯野火失控創造「完美條件」，專家表示，氣候變遷正在增加引發野火的熱量。

美國研究機構「氣候中心」副主任達爾告訴法新社：「我們看到這些火災在炎熱、乾燥和多風時蔓延，目前南加州具備這所有條件。這三種情況最清晰的氣候訊號是溫度。」

柏克萊加州大學氣候變遷科學家龔薩雷茲說，雖然目前還不清楚此次洛杉磯大火起因，但「人為造成的氣候變遷正在加劇引發野火的熱量，一八九五年以來，南加州氣溫上升了攝氏二度」。

英國生態與水文中心科學家巴波薩表示，儘管野火活動每年可能有很大差異，但短期極端天氣條件，為最近的火災創造「完美條件」。

去年的聖嬰現象帶來暴雨，導致二○二四年上半年植被過度生長，下半年整個南加州卻面臨乾旱，這種暴雨和乾旱的迅速轉變就是科學家所說的「天氣鞭刑」（weather whiplash），是氣候變遷的另一個潛在標誌，使該地區變成了醞釀野火的火藥桶。

低濕度加上從內陸吹向海洋的「聖安娜焚風」，使原本已經很乾的灌木叢更加乾燥。另外，愈來愈多人住進容易發生野火的生態系統，生命和財產面臨的危險只會愈來愈大。

達爾指出，這種動態在加州和內華達州交界的塔霍湖等地尤其明顯，這裡吸引許多新住戶，導致所謂的「森林與城鎮交界區域」顯著擴大。

森林管理也受到嚴格審查。美國長期以來一直實行積極的滅火措施，然後逐漸採用策略性的燒除，這是美洲原住民部落幾世紀以來支持的策略。加州每年對約五萬公頃的荒地進行策略性燒除，不清楚這樣是否足夠，且該州管理州、聯邦或私人土地的法規各不相同。

政治舞台上，科技大亨馬斯克在社群媒體Ｘ抨擊當地法規阻礙更積極防火，候任總統川普則稱加州州長紐松「無能」，凸顯災難讓意識型態之爭愈演愈烈。