快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

聽新聞
0:00 / 0:00

極端氣候與都市外擴 助長洛杉磯野火

聯合報／ 國際中心／綜合報導
持續乾旱加上強風，為洛杉磯野火失控創造了「完美條件」，但專家表示，現在還不能斷定氣候變遷到底造成多大影響。圖／法新社
持續乾旱加上強風，為洛杉磯野火失控創造了「完美條件」，但專家表示，現在還不能斷定氣候變遷到底造成多大影響。圖／法新社

持續乾旱加上強風，為洛杉磯野火失控創造「完美條件」，專家表示，氣候變遷正在增加引發野火的熱量。

美國研究機構「氣候中心」副主任達爾告訴法新社：「我們看到這些火災在炎熱、乾燥和多風時蔓延，目前南加州具備這所有條件。這三種情況最清晰的氣候訊號是溫度。」

柏克萊加州大學氣候變遷科學家龔薩雷茲說，雖然目前還不清楚此次洛杉磯大火起因，但「人為造成的氣候變遷正在加劇引發野火的熱量，一八九五年以來，南加州氣溫上升了攝氏二度」。

英國生態與水文中心科學家巴波薩表示，儘管野火活動每年可能有很大差異，但短期極端天氣條件，為最近的火災創造「完美條件」。

去年的聖嬰現象帶來暴雨，導致二○二四年上半年植被過度生長，下半年整個南加州卻面臨乾旱，這種暴雨和乾旱的迅速轉變就是科學家所說的「天氣鞭刑」（weather whiplash），是氣候變遷的另一個潛在標誌，使該地區變成了醞釀野火的火藥桶。

低濕度加上從內陸吹向海洋的「聖安娜焚風」，使原本已經很乾的灌木叢更加乾燥。另外，愈來愈多人住進容易發生野火的生態系統，生命和財產面臨的危險只會愈來愈大。

達爾指出，這種動態在加州和內華達州交界的塔霍湖等地尤其明顯，這裡吸引許多新住戶，導致所謂的「森林與城鎮交界區域」顯著擴大。

森林管理也受到嚴格審查。美國長期以來一直實行積極的滅火措施，然後逐漸採用策略性的燒除，這是美洲原住民部落幾世紀以來支持的策略。加州每年對約五萬公頃的荒地進行策略性燒除，不清楚這樣是否足夠，且該州管理州、聯邦或私人土地的法規各不相同。

政治舞台上，科技大亨馬斯克在社群媒體Ｘ抨擊當地法規阻礙更積極防火，候任總統川普則稱加州州長紐松「無能」，凸顯災難讓意識型態之爭愈演愈烈。

加州野火 氣候變遷 科學家 聖嬰現象

延伸閱讀

加州野火肆虐進入緊急狀態 外交部：部分僑民撤離安全無虞

洛杉磯野火肆虐 專家分析極端天氣、都市外擴如火上加油

陶子和女兒也在洛杉磯　報平安盼野火別再燒

洛杉磯野火燒光明星家！Janet憂心親吐：離我家5公里「空氣很毒」

相關新聞

洛杉磯野火失控！燒毀逾2千棟建築 至少5死15萬人撤離

美國南加州洛杉磯地區七日開始出現有如「火颶風」的多場林火延燒，至少造成五人死亡，十五萬人被迫撤離家園，失控的林火已摧毀逾...

野火燒向好萊塢地標 逃難車潮導致交通壅塞

洛杉磯時報報導，洛杉磯野火持續延燒，8日晚間新增的「落日野火」（Sunset fire）迅速蔓延至好萊塢山（Hollyw...

極端氣候與都市外擴 助長洛杉磯野火

持續乾旱加上強風，為洛杉磯野火失控創造「完美條件」，專家表示，氣候變遷正在增加引發野火的熱量。

加州野火經損估570億美元

美國加州洛杉磯郊區野火延燒不止，災情已完全失控。AccuWeather公司初步估計顯示，這場幾乎堪稱加州最嚴重野火造成的...

洛杉磯野火肆虐3處火勢失控 好萊塢明星家園焚毀落淚

美國加州洛杉磯野火今天持續肆虐，火勢延燒至好萊塢山莊，當局指出至少有3處火勢仍未獲控制，有好萊塢明星描述家園慘況和親人支...

嘗試撲滅野火不撤離 美洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

美國加州洛杉磯野火目前為止造成五人死亡。美國洛杉磯當地電視台KTLA報導，其中一名罹難者、66歲男子蕭（Victor S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。