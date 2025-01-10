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洛杉磯野火失控！燒毀逾2千棟建築 至少5死15萬人撤離

聯合報／ 記者陳熙文、編譯陳韻涵／綜合報導
美國加州洛杉磯地區野火延燒，民眾八日互相擁抱並撤離當地。（路透）
美國加州洛杉磯地區野火延燒，民眾八日互相擁抱並撤離當地。（路透）

美國南加州洛杉磯地區七日開始出現有如「火颶風」的多場林火延燒，至少造成五人死亡，十五萬人被迫撤離家園，失控的林火已摧毀逾兩千棟建築，包括多名好萊塢明星的住家，逾百萬戶停電。

ＢＢＣ報導，洛杉磯和周邊地區至少有五處主要火場，其中三處仍完全無法控制。好萊塢山一處火場已向全球知名的好萊塢字母標誌延燒，市區知名的日落大道不少建物燒毀，成為洛杉磯史上造成最大破壞的野火。

多火場肆虐 夾擊洛杉磯

當局正在調查火災原因，乾燥植被與強勁風勢疑為主因。大火七日起在強風助長下迅速延燒，消防資源和供水趨近極限，救災行動受阻。

加州官員表示，洛杉磯郡同時遭受五場大火肆虐，其中兩起大火夾擊洛杉磯。

洛杉磯西側有「斷崖林火」延燒海岸城市聖塔莫尼卡到馬里布之間的高級社區「寶馬山花園」，波及一萬六千英畝土地和近千棟建築，另沿著托潘加峽谷山區蔓延至太平洋的天然防火地帶。

洛杉磯郡警長盧納說，在東部的聖蓋博山麓，「伊頓山火」又燒毀一萬多英畝土地，已知五人身亡。私人氣象公司AccuWeather初估災損逾五百億美元。

消防人力缺 水箱也空了

居住在艾塔迪那市和巴沙迪那市的不少華人被迫連夜離開家園。居住在巴沙迪那的董先生說，他加油時看到遠方山上燃起熊熊大火，空氣中瀰漫燒焦味道，令人驚恐不適。

洛杉磯郡消防隊長馬隆說，「消防人力不足，難以應付多場如此大規模的火災」。官員表示，寶馬山花園社區的大型水箱都空了，附近一些消防栓缺水。

寶馬山花園坐落群山之間又能遠眺海景，當地典型住宅房價為三百七十萬美元，是許多影藝明星的家。詹姆士伍茲、潔美李寇蒂斯、芭莉絲希爾頓的住處都被毀，亞當山德勒、班艾佛列克、湯姆漢克斯和導演史蒂芬史匹柏等人都在等待消息，看自己的家是否倖存。

美國總統拜登八日宣布災區進入聯邦緊急狀態，取消出訪義大利的任內最後外訪，指示國防部動員美軍力量救災；美國總統當選人川普則在社群網路上說，火勢造成的嚴重災情象徵拜登和加州州長紐森無能。

洛杉磯野火肆虐 多地撤離 資料來源／法新社
洛杉磯野火肆虐 多地撤離 資料來源／法新社

加州野火 好萊塢 洛杉磯 美國

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