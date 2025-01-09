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野火燒向好萊塢地標 逃難車潮導致交通壅塞

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
直升機8日晚間在美國洛杉磯好萊塢山上空灑水試圖撲滅落日野火。美聯社
直升機8日晚間在美國洛杉磯好萊塢山上空灑水試圖撲滅落日野火。美聯社

洛杉磯時報報導，洛杉磯野火持續延燒，8日晚間新增的「落日野火」（Sunset fire）迅速蔓延至好萊塢山（Hollywood Hill）和好萊塢（Hollywood），危及當地地標並迫使當局下令居民撤離。

洛杉磯消防局和加州森林暨消防廳指出，落日野火當地時間8日傍晚5時30分左右快速延燒，截至當晚9時25分已延燒約60英畝。好萊塢山魯尼恩峽谷（Runyon Canyon）下方人口稠密區湧現撤離車潮，導致交通嚴重壅塞，民眾幾乎動彈不得。

當地許多知名觀光地標也面臨野火威脅，包括奧斯卡頒獎典禮舉辦地點杜比劇院（Dolby Theater）、中國戲院（TCL Chinese Theaters）、好萊塢羅斯福飯店（Hollywood Roosevelt Hotel）和好萊塢露天音樂廳（Hollywood Bowl）等。這些地標大多名列疏散地區，中國戲院在社交媒體X表示已將所有員工送回家，並取消表演和開放申請全額退款。

不過，洛杉磯消防員稍早表示，他們在控制落日野火方面已經稍稍取得進展，野火延燒面積有所減少。

好萊塢 洛杉磯 飯店

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