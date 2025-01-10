加州野火經損估570億美元

美國加州洛杉磯郊區野火延燒不止，災情已完全失控。AccuWeather公司初步估計顯示，這場幾乎堪稱加州最嚴重野火造成的損失，可能上看570億美元。

AccuWeather表示，這場大火已燒毀聖塔莫尼卡（Santa Monica）和馬里布（Malibu）部分不動產，而該地區不動產價格在美國名列前茅，房價中位數超過200萬美元。除了人命代價和受損的房地產，刺鼻濃煙也可能對健康造成較長影響，該區獲利豐厚的觀光業同樣會受到打擊。

AccuWeather說：「這已是加州史上前幾嚴重的野火，如果付之一炬的建築物未來幾天進一步大增，從被燒毀的建築物數量及經濟損失來看，這場大火可能成為加州現代史上最慘重的野火。」

這場大火7日開始肆虐至今已至少造成5人死亡，逾10萬人被迫撤離家園。除了聖塔莫尼卡和馬里布，好萊塢山（Hollywood Hills）同樣是重災區，一些電影明星及名人的家也陷入祝融之災，例如比利克里斯托（Billy Crystal）和芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）。

比利克里斯托和妻子珍妮絲說：「我們當然很難過，但兒女和朋友的愛會讓我們克服難關。」

受到氣候變遷影響，全球災難損失去年大增。全球最大再保險集團慕尼黑再保（Munich Re）9日表示，2024年颶風、大火和其他災難造成的損失達到3,200億美元，比一年前增加三分之一左右。