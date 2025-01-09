快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

嘗試撲滅野火不撤離 美洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國加州洛杉磯阿爾塔迪納地區「伊頓野火」8日持續延燒並吞噬房屋。法新社
美國加州洛杉磯阿爾塔迪納地區「伊頓野火」8日持續延燒並吞噬房屋。法新社

美國加州洛杉磯野火目前為止造成五人死亡。美國洛杉磯當地電視台KTLA報導，其中一名罹難者、66歲男子蕭（Victor Shaw）試圖保衛他和家人居住近55年的房屋不願撤離，並嘗試滅火，最後喪生。蕭恩的遺體於8日在住家附近被發現時，他的手中還握著一根水管。

蕭和妹妹莎莉（Shari Shaw）同住在這間房屋。莎莉表示，野火7日晚間朝他們家蔓延時，她曾試圖勸說蕭和她一起撤離。和蕭親近的人們說，蕭有些健康問題，行動有些不便。

莎莉說，她當時跑出門時，蕭告訴她，自己想留下來嘗試滅火。莎莉告訴KTLA：「當我們折返並呼喊蕭的名字時，他沒有回應，而我當時不得不撤離。我往後看的時候，房屋已經著火，我必須離開。」

蕭的家族友人坦納（Al Tanner）告訴KTLA，他們隔天早上在路邊看到蕭燒焦的遺體，他手中還握著一根水管。他說：「他看起來很努力挽救他和父母擁有近55年的家。」

莎莉說：「我跌坐在地上，不想注視他。其他人告訴我，他躺在地上，看起來很平靜。」

KTLA電視台指出，由於當地狀況尚不安全，法醫辦公室截至8日晚間還沒有辦法運回蕭的遺體。美國洛杉磯野火也尚未停歇，已知至少1000棟房屋被燒毀，超過15萬人被迫撤離家園。

房屋 洛杉磯 美國

延伸閱讀

陶子和女兒也在洛杉磯　報平安盼野火別再燒

洛杉磯野火燒光明星家！Janet憂心親吐：離我家5公里「空氣很毒」

洛杉磯野火延燒 拜登取消義大利出訪

洛杉磯野火燒不停！梁云菲「僅距10公里」緊急撤離 曝滿是濃煙畫面

相關新聞

野火燒向好萊塢地標 逃難車潮導致交通壅塞

洛杉磯時報報導，洛杉磯野火持續延燒，8日晚間新增的「落日野火」（Sunset fire）迅速蔓延至好萊塢山（Hollyw...

洛杉磯野火肆虐3處火勢失控 好萊塢明星家園焚毀落淚

美國加州洛杉磯野火今天持續肆虐，火勢延燒至好萊塢山莊，當局指出至少有3處火勢仍未獲控制，有好萊塢明星描述家園慘況和親人支...

嘗試撲滅野火不撤離 美洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

美國加州洛杉磯野火目前為止造成五人死亡。美國洛杉磯當地電視台KTLA報導，其中一名罹難者、66歲男子蕭（Victor S...

豪宅也遭殃！洛杉磯野火失控13萬人急撤 好萊塢明星淪為受災戶

加州洛杉磯野火迅速蔓延至好萊塢大道上方山丘，威脅當地一些最熱門景點。消防員仍在努力控制另2場大火，火勢已造成5人死亡、1...

告別「最偉大世代」拜登回憶最後一次見面 卡特國葬當天將致悼詞

在大批民眾向靈柩致敬後，已故美國前總統卡特今天的國葬儀式將在華盛頓國家大教堂舉行。他是美國第39位總統，也是最後一名生於...

美首例人類染禽流感死亡 WOAH籲強化動物管控措施

美國6日通報首例人類感染H5N1禽流感的死亡病例，世界動物衛生組織（WOAH）今天呼籲強化防疫措施，降低在動物間傳播的禽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。