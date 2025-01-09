洛杉磯野火肆虐 專家分析極端天氣、都市外擴如火上加油

持續乾旱加上強風，為洛杉磯野火失控創造了「完美條件」，但專家表示，現在還不能斷定氣候變遷到底造成多大影響。

與此同時，在即將上任的總統川普及其親近盟友馬斯克（Elon Musk）發表詆毀言論後，長年來針對都市擴張和森林管理的辯論更趨熱烈。

美國研究機構「氣候中心」（Climate Central）達爾（Kristina Dahl）告訴法新社：「我們看到這些火災在炎熱、乾燥和多風時蔓延，而目前南加州具備這所有條件。」

「這3種情況最清晰的氣候訊號是溫度。」

加州大學柏克萊分校的氣候變遷科學家龔薩雷茲（Patrick Gonzalez）告訴法新社，雖然目前還不清楚此次洛杉磯大火的起因，但「人為造成的氣候變遷正在加劇引發野火的熱量，1895年以來，南加州的氣溫上升了攝氏2度」。

2024年將被斷定為美國和世界有史以來最熱的一年，為10年來前所未有高溫的最高點。

火災季節擴大

英國生態與水文學中心的野火科學家巴波薩（MariaLucia Ferreira Barbosa）表示，儘管野火活動每年可能有很大差異，但短期的極端天氣條件，為最近的火災創造了「完美的條件」。

去年的聖嬰現象帶來暴雨，導致2024年上半年植被過度生長。

但今年下半年，整個南加州乾旱，為科學家所說的「天氣鞭刑」（weather whiplash）奠定基礎，這是氣候變遷的另一個潛在標誌，使該地區變成了火藥桶。

低濕度加上從內陸吹向海洋的「聖安娜焚風」（Santa Ana Winds），使原本已經很乾的灌木叢更加乾燥。

隨著越來越多人進入容易發生野火的生態系統，生命和財產面臨的危險只會越來越大。

達爾指出，這種動態在塔霍湖（Lake Tahoe）等地尤其明顯，這裡吸引許多新住戶，導致所謂的「森林與城鎮的交界區域（Wildland-Urban Interface）」顯著擴大。

森林管理也受到嚴格審查。

美國長期以來一直實行積極的滅火措施，然後逐漸採用策略性的燒除，這是美洲原住民部落幾世紀以來支持的策略。

加州每年對約5萬公頃的荒地進行策略性燒除，不清楚這樣是否足夠，且該州管理州、聯邦或私人土地的法規各不相同。

政治舞台上，馬斯克在社群媒體X抨擊他認為阻礙更積極防火的「胡鬧規定」，川普則稱加州州長紐松（Gavin Newsom）「無能」，凸顯越來越多的災難讓意識型態之爭越演越烈。