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加州大火肆虐…川普狂發文批「無能」 拜登取消任內最後一次出訪

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
加州野火肆虐，美國總統拜登（左）8日與加州州長紐森（中）前往加州聖塔莫尼卡勘災。圖／路透
加州野火肆虐，美國總統拜登（左）8日與加州州長紐森（中）前往加州聖塔莫尼卡勘災。圖／路透

加州野火肆虐，美國總統拜登8日宣布聯邦緊急狀態，並取消出訪義大利的計畫；美國總統當選人川普8日則在社群網路上說，火勢造成的嚴重災情象徵拜登和加州州長紐森（Gavin Newsom）的無能。

加州野火燎原，美國白宮8日指出，拜登自洛杉磯結束勘災行程之後，為加州宣布聯邦緊急狀態；拜登原訂9日下午啟程前往義大利和梵蒂岡，展開任內最後一次出訪之旅，不過他最後取消行程，決定留在華府緊盯災情。

美國五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）8日稍早則表示，國防部將派出10架海軍直升機協助救災；她指出，直升機將配有儲水箱，以利空中壓制火勢。

辛赫指出，在總統的指示下，國防部將提供額外的救災人員和裝備；她說，聯邦政府正與國民警衛隊密切合作。

她說，加州國民警衛隊將增援兩組「模組化空中滅火系統」（modular air firefighting system），內華達州國民警衛隊也準備投入兩組。

被媒體問及為何不增援更多裝備，辛赫回答說，由於目前的火勢和風勢過於猛烈，以至於增援裝備無法升空；她表示，在增援裝備能夠順利升空之前，國防部僅能提供有限的幫助。

不過辛赫也重申，總統已下達指令，要求國防部滿足加州所有的救災需要。

針對加州火勢，川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上接連發文。

川普先是指控加州民主黨籍州長紐森不在乎加州人民，於任內未將北方水源引進加州，導致加州人民必須付出慘痛代價。對此，加州州長媒體辦公室隨即澄清說，川普的指控是子虛烏有。

川普又發文說，紐森與其團隊完全無法控制火勢，火勢反倒愈燒愈烈；川普也指控當地消防栓沒有水、聯邦緊急事務管理署（FEMA）沒有錢，指這就是拜登留給川普的問題。

川普說，洛杉磯的大火可能造成美國史上最嚴重的金錢損失；川普指出，在很多圈子中，大家都懷疑保險公司能否負擔這場災難。

川普說，這場大火象徵拜登和紐森二人組的無能和錯誤管理。

加州野火 川普 拜登 美國

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