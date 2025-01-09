洛杉磯野火延燒 拜登取消義大利出訪
美國洛杉磯山林野火肆虐，數以千計人被迫撤離，為了把心力著重在聯邦政府應對災情，總統拜登今天取消了原定前往義大利的行程。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示：「總統拜登今天稍早在洛杉磯見了警消和緊急救難人員，晚間回來後…決定取消義大利行程，好在未來幾天繼續專注指示聯邦政府全面因應。」
拜登原定明天至12日前往義大利，這可能是他以總統身分最後一次海外訪問。
官員今天表示，美國第2大城洛杉磯周邊野火已造成至少5人死亡，包括好萊塢在內，多場火災的速度和猛烈程度讓消防員不知所措。
洛杉磯大火導致多達1500棟建築物燒毀，迫使超過10萬人逃離家園。
強風造成火勢在洛杉磯郊區的高級社區太平洋斷崖（Pacific Palisades）延燒，加州最受好萊塢名人青睞的大片房地產陷入火海。
今晚，距離著名好萊塢大道（HollywoodBoulevard）僅數百公尺的好萊塢山莊（HollywoodHills）又傳出新起火點，隨後當局對這個世界娛樂之都發布疏散令。
洛杉磯郡消防隊長馬洛尼（Anthony Marrone）表示，火災的規模和速度讓消防隊員不知所措。
他說：「我們正全力以赴，但洛杉磯郡沒有足夠的消防人員來對抗大火。」
截至今天下午，太平洋斷崖大火已燒毀約6500公頃土地，1000戶民宅與公司行號遭燒毀。
艾塔迪那（Altadena）周邊大火延燒4300公頃，火舌吞沒了郊區街道。
洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，已知有5人死亡，預計死亡人數還會持續攀升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言