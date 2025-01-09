洛杉磯野火延燒 拜登取消義大利出訪

美國洛杉磯山林野火肆虐，數以千計人被迫撤離，為了把心力著重在聯邦政府應對災情，總統拜登今天取消了原定前往義大利的行程。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示：「總統拜登今天稍早在洛杉磯見了警消和緊急救難人員，晚間回來後…決定取消義大利行程，好在未來幾天繼續專注指示聯邦政府全面因應。」

拜登原定明天至12日前往義大利，這可能是他以總統身分最後一次海外訪問。

官員今天表示，美國第2大城洛杉磯周邊野火已造成至少5人死亡，包括好萊塢在內，多場火災的速度和猛烈程度讓消防員不知所措。

洛杉磯大火導致多達1500棟建築物燒毀，迫使超過10萬人逃離家園。

強風造成火勢在洛杉磯郊區的高級社區太平洋斷崖（Pacific Palisades）延燒，加州最受好萊塢名人青睞的大片房地產陷入火海。

今晚，距離著名好萊塢大道（HollywoodBoulevard）僅數百公尺的好萊塢山莊（HollywoodHills）又傳出新起火點，隨後當局對這個世界娛樂之都發布疏散令。

洛杉磯郡消防隊長馬洛尼（Anthony Marrone）表示，火災的規模和速度讓消防隊員不知所措。

他說：「我們正全力以赴，但洛杉磯郡沒有足夠的消防人員來對抗大火。」

截至今天下午，太平洋斷崖大火已燒毀約6500公頃土地，1000戶民宅與公司行號遭燒毀。

艾塔迪那（Altadena）周邊大火延燒4300公頃，火舌吞沒了郊區街道。

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，已知有5人死亡，預計死亡人數還會持續攀升。