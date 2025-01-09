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洛杉磯野火災民暫住會議中心 寵物上百隻湧入收容所

中央社／ 洛杉磯8日專電
美國加州洛杉磯地區野火波及民宅，燃燒殆盡之後，現場一片狼藉有如戰場。中央社
美國加州洛杉磯地區野火波及民宅，燃燒殆盡之後，現場一片狼藉有如戰場。中央社

洛杉磯面臨野火災情，社區展現團結、溫暖互助；上千坪的會議中心變成臨時的災民避難所，流浪動物之家也廣開大門，15小時內加收130隻「受災寵物」。

洛杉磯東邊郊區的伊頓峽谷（Eaton Canyon）7日晚間發生野火，波及附近城鎮艾塔迪那（Altadena）和巴沙迪納（Pasadena）民宅，焚燒面積達1萬英畝（約4000公頃），相當於1/3個陽明山國家公園。

中央社記者今天走訪巴沙迪納會議中心（PasadenaConvention Center）數千坪的會展場地，從昨晚開始成了800多名災民的臨時住所，其中有數十名養老院院、醫療照護機構的年長者。

慈善機構的志工從各地搬運物資，提供災民食物、飲水、毯子及寵物飼料等。會議中心大廳坐滿使用助行器和輪椅的長者，也有家庭一家大小帶著寵物，在會議中心一角暫時棲身。

昨晚住進避難中心的喬許（Josh）向中央社記者表示，野火發生在伊頓峽谷，從他的住處就可看見，「山上出現了巨大火焰，離我們家越來越近」。他帶著狗住進了避難中心，「我們房子可能已經燒毀。」

喬許表示，住進避難中心的第一晚，獲得周到的安置，「他們給我食物、水、床還有枕頭和毯子，甚至還有地方可以安置我的狗」，但他幾乎一夜沒睡。

除了會議中心提供災民避難，動物救援組織「巴沙迪納人道協會」（Pasadena Humane）外，災民帶著寵物排隊，形成一條長龍。這裡把原本收容流浪動物的空間，提供給災區的寵物暫時借住。

人道協會發言人麥曼納斯（Kevin Mcmanus）向中央社記者表示，伊頓野火（Eaton fire）發生15小時內，該機構就收容了130隻以上的貓狗寵物，「很多居民不得不帶著寵物避難，我們這裡幫忙照顧這些寵物，直到主人回來接牠們。」

人道協會的空間可容納200隻貓、150隻狗，麥曼納斯表示，野火發生以來，工作人員整夜都沒有休息，一直在現場收容各地送來的寵物，隨著寵物的數量增多，他們也向社區發出消息，徵求志願的寄養家庭幫忙，好收容更多來自災區的貓狗寵物。

麥曼納斯說：「在這樣艱難的時刻，很感謝我們社區的感情非常緊密，我們互相幫忙，特別這跟動物有關，期待更多家庭可以幫忙擔任寄養家庭。」

寄養家庭 寵物 流浪動物

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