美前總統卡特停靈國會山莊 川普偕梅蘭妮亞致哀

美國已故前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩目前停靈美國國會大廈，將供民眾瞻仰至9日舉行國葬為止，總統當選人川普今天偕妻子梅蘭妮亞親赴靈前致意。

法新社報導，在美國國會大廈高聳的圓形大廳裡，川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）面無表情、沉默不語，兩人在卡特覆蓋國旗的靈柩前站立了幾分鐘，然後川普深吸了一口氣，牽起梅蘭妮亞的手，轉身離開。

4年前，川普的支持者強闖國會大廈，試圖阻撓認證他在總統大選中輸給拜登的結果，但未能成功。

然而川普在去年11月大選中強勢回歸，將於本月20日宣誓就任第47位美國總統，不過屆時會因國家仍在哀悼卡特辭世，國旗將降半旗致意。

降半旗是美國對總統為期30天哀悼期的一部分，川普發聲批評，稱他從拜登那裡接掌總統大位時，「沒有美國人會因為降半旗感到高興」。

卡特去年12月29日辭世，享嵩壽100歲。他曾在1977年到1981年擔任一任美國總統，由於卸任後投入人道工作不遺餘力而普遍受到讚譽，更因此於2002年獲頒諾貝爾和平獎。

卡特任內雖因政治決策遭批評，卻也成功重新定義總統卸任後的角色。他的靈柩將停靈國會大廈到9日，供大眾瞻仰。

卡特的國葬9日將在華盛頓國家大教堂（NationalCathedral）舉行。華盛頓國家大教堂是美國聖公會教堂，先前也曾舉行過前總統艾森豪（DwightEisenhower）、雷根（Ronald Reagan）、福特（GeraldFord）與老布希（George H.W. Bush）的葬禮。

現任總統拜登將為同為民主黨的卡特致悼文，柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）和川普這幾位在世的前總統預計都將出席。