投資人評估通膨風險 美股3大指數收盤基本持平
美國總統當選人川普據報考慮宣布國家經濟緊急狀態，以便實施關稅計畫。投資人消化這項消息及就業數據對通膨的衝擊，美股3大指數今天收盤基本持平。
道瓊工業指數小漲106.84點或0.25%，收報42635.20點。
標準普爾500指數微漲9.22點或0.16%，收在5918.25點。
以科技股為主的那斯達克指數微跌10.80點或0.06%，收在19478.88點。
費城半導體指數下跌49.90點或0.96%，收在5162.35點。
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