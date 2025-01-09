拜登回顧美國總統大選 堅稱若他上陣可擊敗川普

美國總統拜登在今天刊登的專訪中表示，他認為如果自己沒退出總統大選，他可以擊敗代表共和黨出征的川普，但他承認不確定自己能否做完第二任期。

法新社報導，現年82歲的拜登（Joe Biden）即將於1月20日卸任，他是美國歷史上年齡最高的在位總統，去年與川普（Donald Trump）進行電視辯論，因為他的災難性表現，心智能力遭到質疑，之後退出總統大選。

拜登在接受「今日美國報」（USA Today）專訪時被問及，他是否相信自己可能在去年11月大選擊敗川普？拜登回應說：「我認為是的。」

他指出：「我確實認為，我最有機會擊敗他。但我不指望在85歲、86歲時擔任總統。所以我確實談論交棒事宜。」