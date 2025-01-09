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洛杉磯野火燒毀千棟建築至少2死 影視名人倉皇撤離

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導
洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)約千棟建築被燒毀。 （歐新社）
洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)約千棟建築被燒毀。 （歐新社）

美國消防官員今天表示，洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」野火肆虐，燒毀約1000棟建築物。這場大火至少造成2人死亡，影響成千上萬人，就連世界知名影視名人也倉皇撤離。

法新社報導，洛杉磯郡消防隊長馬洛尼（AnthonyMarrone）告訴記者：「我們有超過5000英畝土地被燒毀，而且火勢正在蔓延…我們估計有1000棟建築物被摧毀。」

路透社報導，大火吞噬洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）逾5000英畝土地，該社區景色優美，位處洛杉磯以東，座落在濱海城鎮聖塔蒙尼加（Santa Monica）及馬利布（Malibu）之間，許多影視及樂壇明星的住家位於當地。

根據法新社，曾榮獲艾美獎（Emmy Awards）的男星詹姆斯伍德（James Woods）在社群媒體X上分享的一段影片顯示，當他準備撤離時，火焰吞沒他家附近的樹木和灌木。

電影「星際大戰」（Star Wars）中飾演「路克天行者」（Luke Skywalker）的男星馬克漢米爾（MarkHamill）則在社群媒體Instagram告訴粉絲，他昨天已撤離位於馬利布的住家。

當大火昨天於「太平洋斷崖」開始蔓延時，住在當地的1984年喜劇「金牌警校軍」（Police Academy）演員史帝夫古坦柏格（Steve Guttenberg）見義勇為，幫助其他民眾撤離。

根據Instagram貼文，家庭劇「這就是我們」（ThisIs Us）女星曼蒂摩爾（Mandy Moore）也是撤離的居民之一，當時她帶著小孩與寵物離開當地。

洛杉磯 社群媒體

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