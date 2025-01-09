Fed理事沃勒支持進一步降息 預期通膨將持續放緩

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國今年通膨將持續放緩，「進一步降息是適當的」。 路透
聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國今年通膨將持續放緩，「進一步降息是適當的」。 路透

聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國今年通膨率將持續放緩，因此「進一步降息是適當的」。他也認為，準總統川普的關稅政策不至於引發通膨升溫的壓力。

沃勒是Fed有永久投票權的官員之一，他8日在經濟合作發展組織（OECD） 一場在巴黎的活動中表示，美國今年通膨將朝2%的目標持續邁進，因此支持Fed進一步降息。

支持沃勒降息觀點的數據，包含Fed青睞的個人消費支出（PCE）物價指數。美國去年11月整體PCE平減指數年升2.4%，低於預期。另外，美國核心消費者物價指數（CPI）過去半年也趨緩，截至去年11月的六個月CPI年化升幅為2.4%。

但沃勒也說，「降息速度須視通膨受控的進展而定，同時還得確保勞動市場不會進一步弱化」。此外，沃勒也沒有否認多數經濟學家對川普關稅政策可能導致物價升高的疑慮，但他認為這不會「對通膨造成顯著或持續的影響」。

Fed主席鮑爾和幾位官員日前暗示，沒有急著進一步降息的需要，投資人也認為Fed在28、29日會議中降息的可能性接近零。

Fed 美國 通膨

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