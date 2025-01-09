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特斯拉爆炸客 美首例用AI策畫犯案

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國元旦一輛停放拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸，造成凶嫌在內1死7傷。路透
美國元旦一輛停放拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸，造成凶嫌在內1死7傷。路透

美聯社報導，元旦當天一輛停放拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸，造成駕駛死亡七人受傷。拉斯維加斯警方七日證實，卅七歲的爆炸案凶嫌李維爾斯貝格事前使用新創公司OpenAI的生成式人工智慧聊天機器人ChatGPT進行策畫，可能是美國境內首度有人使用ChatGPT策畫執行爆炸案。

李維爾斯貝格是現役美軍，車子爆炸前他在車內以槍枝自轟身亡，且在手機留下遺書，表示要為美國的弊病敲響警鐘，指美國人只留意暴力及壯觀場面，強調這並非恐怖襲擊。

隨著當局持續調查爆炸案，調查人員回溯李維爾斯貝格在ChatGPT上的紀錄發現，他事前曾搜尋有關爆裂物、特定炸藥以及煙火爆炸物在亞利桑那州是否合法等問題。

拉斯維加斯警局治安官邁馬希爾表示，使用生成式ＡＩ徹底改變遊戲規則，「這是我所知道，發生在美國境內首起利用ChatGPT打造個人特定用途爆炸裝置的案件」。

ChatGPT於二○二二年推出，由位於舊金山的新創公司OpenAI開發。與過去「大型語言模型」版本不同，任何能連上網路的使用者都能免費運用ChatGPT工具，並且更方便使用。

對於自家工具被用於策畫犯罪，OpenAI在電子郵件聲明中表示，致力於「負責任」提供使用工具，並且拒絕任何有害指令，聲明寫到：「在這個案例中，ChatGPT提供網路上已公開資訊，並對有害或非法活動發出警告。我們正與執法機構合作，協助他們的調查。」

此外，聯邦調查局表示，元旦當天在紐奧良駕車衝撞造成十四人死亡的恐攻案嫌犯賈巴爾，犯案前曾使用配備攝影機的眼鏡記錄事發街景，顯然是在執行偵察任務。

根據聯邦調查局發布的影片，住在德州的賈巴爾首次造訪紐奧良時，騎著自行車緩慢穿過當地具代表性的法國區，同時用他的Meta智慧眼鏡拍攝街景。他元旦當天發動攻擊時也戴著同樣眼鏡，但並未啟動。

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