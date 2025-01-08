快訊

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股搖搖欲墜 如何防範大盤轉跌？投資策略師提議5招避險

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國股市搖搖欲墜，後市展望充滿不確定性，資產管理巨人貝萊德提供五個規避風險的點子供投資人參考。路透
美國股市搖搖欲墜，後市展望充滿不確定性，資產管理巨人貝萊德提供五個規避風險的點子供投資人參考。路透

美國股市搖搖欲墜，標普500指數7日收跌1.1%，使選後漲幅縮小至2%。美國總統當選人川普在記者會上口出狂言，放話擬併吞加拿大、格陵蘭並奪回巴拿馬運河掌控權，在在令投資人擔心未來四年川普2.0捉摸不定的政策會讓市場如何提心吊膽。

儘管前景充滿不確定性，眾多華爾街公司，包括資產管理巨人貝萊德（BlackRock）在內，仍看好美股2025年展望。但在諸多顧慮成為投資人心上大石之際，貝萊德投資策略師團隊提供規避下列風險的點子，供居安思危的投資人參考：

一、美國經濟成長比預期緩慢。在這種情境下，中立股票基金（neutral fund）有助於降低風險，因為這種基金同時持有放空和做多的部位，可能抵銷市場波動風險。例如貝萊德全球股市中立基金（代碼BDMIX），以及先鋒市場中立基金（VMNFX）。

二、薪資通膨續揚。川普抑制移民的措施可能導致這種結果。在這種情境下，貝萊德建議考慮iShares-0至5年期抗通膨債券ETF（STIP）和iShares優勢大型股收益ETF（BALI）。此外，押注於美國高成長型科技公司，也有助於規避移民減少和自動化加劇推升通膨的風險。

其他基金公司也提供抗通膨債券基金產品，例如先鋒短期抗通膨債券ETF（VTIP）、嘉信美國抗通膨債券ETF（SCHP）。

三、進口關稅大幅提高。要防範這種情況，不妨考慮iShares美國航太與國防ETF（ITA）。自2006年以來，這支基金與貿易政策不確定性指數的關聯性密切，亦即在貿易政策不確定性升高時期傾向大漲。或者，也可注意iShares製造業ETF（MADE），藉此押寶可望因外國競爭對手被重課關稅受惠的美國製造公司。

四、美國聯邦財政赤字升高。美元貶值壓力可能隨之增加，使比特幣和黃金行情看漲。

五、防範不知來源為何的風險。貝萊德推薦以緩衝型ETF應變，例如iShares大型股適度緩衝ETF（IVVM），以及iShares大型股深度緩衝ETF（IVVB）。同業推出的類似產品包括：FT Vest階梯型深度緩衝ETF（BUFD），以及Innovator美國股票動力緩衝ETF（PFEB）。

選擇權專家指出，緩衝型ETF捨棄追逐上漲潛力，更重視防範下跌風險，對長期投資人可能不適合，但對不願直接涉入選擇權市場的短線投資人或許有用。

ETF 投資人 美國 美股 通膨

延伸閱讀

川普第2任期外交主張 余茂春：防務需要盟友一起負擔

川普返白宮 余茂春：拉高國防預算台美互利

分析：美國若加徵中國貨品關稅 對香港影響顯著

寧德時代進美國「黑名單」 全球車廠陷亂流

相關新聞

美股搖搖欲墜 如何防範大盤轉跌？投資策略師提議5招避險

美國股市搖搖欲墜，標普500指數7日收跌1.1%，使選後漲幅縮小至2%。美國總統當選人川普在記者會上口出狂言，放話擬併吞...

美強烈冬季風暴後又逢嚴寒 恢復電力清理道路更艱難

強烈冬季風暴侵襲美國中部大平原到大西洋岸地區後，大片地區冰冷低溫使今天恢復電力和清理道路等工作更加艱難

拜登政府擴大潔淨能源稅額扣抵範圍 涵蓋更多低碳技術

美國拜登政府今天發布指南，幫助企業根據2022年通過的「降低通膨法」取得潔淨能源稅額扣抵，將長期適用於風能和太陽能的補貼...

美國前總統卡特靈柩運抵華府 停靈國會供瞻仰

美國已故前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩今天在隆重莊嚴的軍事儀式中移靈到國會山莊，將供民眾瞻仰遺容直到9日舉...

OpenAI執行長爆性醜聞？親妹提告3歲起遭性侵 奧特曼否認指控

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的妹妹安．奧特曼（Ann Altman）提起了訴訟，指控哥哥在1997至...

安撫川普？Meta取消美事實查核計畫 專家憂為假消息開大門

社群媒體巨擘Meta今天宣布將結束美國事實查核計畫，震驚各界，並且引發惡意假訊息研究人員嚴厲批評，警告這可能會為虛假敘述...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。