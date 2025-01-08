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拜登政府擴大潔淨能源稅額扣抵範圍 涵蓋更多低碳技術

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國拜登政府今天發布指南，幫助企業根據2022年通過的「降低通膨法」取得潔淨能源稅額扣抵，將長期適用於風能和太陽能的補貼擴展至其他低碳能源。路透
美國拜登政府今天發布指南，幫助企業根據2022年通過的「降低通膨法」取得潔淨能源稅額扣抵，將長期適用於風能和太陽能的補貼擴展至其他低碳能源。路透

美國拜登政府今天發布指南，幫助企業根據2022年通過的「降低通膨法」取得潔淨能源稅額扣抵，將長期適用於風能和太陽能的補貼擴展至其他低碳能源。

路透社報導，此舉是即將卸任的總統拜登為加強其政府對抗氣候變遷的努力，所採取的行動之一。一旦總統當選人川普於本月稍後上任，這些行動可能會面臨挑戰，因為川普主張削減開支及將化石燃料產量最大化。

川普曾表示，他將廢除拜登的標誌性氣候法案「降低通膨法」（Inflation Reduction Act, IRA），以節省數千億美元的預算，但這項行動將需要國會支持。

美國官員今天宣布指南時指出，「降低通膨法」中技術中立的潔淨能源計畫將為生產或投資氣候友善能源提供最高30%的稅額扣抵，這項優惠已提供給太陽能和風能專案多年。

這項計畫確定了其他可能符合資格的技術，包括海洋能與水動能、核分裂與核融合、水力發電、地熱能，和某些形式的廢棄能源回收。

拜登政府表示，這項計畫對電力產業的脫碳至關重要，而電力產業是美國約1/4的溫室氣體排放來源。此外，隨著資料中心、工業用戶和電動車車主的需求激增，這項計畫還能幫助擴大電力產能。

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）與記者通話時表示，廢除這些補貼可能會使新能源專案的發展放緩，增加開發商成本，進而導致消費者的電價上漲。

艾迪耶摩說：「考量到全國電力需求的增長，且美國民眾最關注的問題之一就是成本上升，取消這些扣抵稅額可能會產生重大的不利影響。」

美國能源部（Department of Energy, DOE）發布的分析顯示，這些稅額扣抵和「降低通膨法」及「跨黨派基礎建設法」（Bipartisan Infrastructure Law）中的其他條款，預計到2030年可為美國家庭省下最多380億美元的電費。

拜登政府近期還推出其他措施，試圖鞏固其氣候政策。這些措施包括禁止在大西洋、太平洋和其他地區進行新的離岸石油與天然氣開發案，以及完成企業如何取得綠氫稅額扣抵的指導方針。綠氫由再生能源生產，是重工業和運輸業脫碳所必需的技術。

再生能源 太陽能 川普 拜登 氣候變遷 美國 通膨

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