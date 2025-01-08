快訊

北港鎮農會8職員挪用1億公款 女會計去年7月過世

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

美國前總統卡特靈柩運抵華府 停靈國會供瞻仰

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國已故前總統卡特的靈柩今天在隆重莊嚴的軍事儀式中移靈到國會山莊，將供民眾瞻仰遺容直到9日舉行國葬為止。 法新社
美國已故前總統卡特的靈柩今天在隆重莊嚴的軍事儀式中移靈到國會山莊，將供民眾瞻仰遺容直到9日舉行國葬為止。 法新社

美國已故前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩今天在隆重莊嚴的軍事儀式中移靈到國會山莊，將供民眾瞻仰遺容直到9日舉行國葬為止。

卡特於2024年12月29日逝世，享嵩壽100歲，他在1977年到1981年擔任一任總統，因卸任後為人道主義付出的努力廣受讚賞，於2002年榮獲諾貝爾和平獎。

法新社報導，卡特的靈柩從他的家鄉喬治亞州啟程，在經過一整天後，運抵白雪覆蓋的美國國會山莊，將停靈供民眾瞻仰遺容至9日。

美國公共電視網（PBS）的現場直播畫面顯示，一群民眾經過國會山莊圓形大廳向卡特致敬，許多人停下腳步默哀。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在社群平台X上表示：「總統卡特今天停靈國會山莊圓形大廳供瞻仰時，我向他致敬。我們代表全體國防部，與卡特家人和所有美國人緬懷他非凡的一生、傑出的貢獻與對我們國家的服務。」

卡特以國旗覆蓋的靈柩藉美國空軍一號（Air ForceOne）總統專機運抵華府後，被抬到送葬隊伍中的砲架上，沿著與他就職遊行相反的道路，從美國海軍紀念館（US Navy Memorial）運至國會山莊。

數以百計的美國軍人陪同隊伍沿著賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）遊行。最近的冬季風暴帶來降雪，促使此區的聯邦辦公室與學校停班停課，賓夕法尼亞大道上的積雪已清除。

之後，軍方扶靈人把卡特的靈柩抬到國會山莊圓形大廳，在那裡舉行了簡短儀式，而卡特的家人、國會議員與包括首席大法官羅伯茲（John Roberts）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）等政要都出席。

卡特是在國會山莊供瞻仰的第13位前美國總統，第一位是1865年遭刺殺的林肯（Abraham Lincoln）。

這場儀式是在2021年1月6日國會山莊暴動案週年的隔日舉行，因此更具有意義。國會山莊暴動案發生期間，川普的支持者闖入國會山莊，試圖阻擋拜登勝選的認證。

6日，國會在未受干擾下認證川普擊敗賀錦麗勝出，整個國會建築戒備森嚴。

卡特的國葬9日將在華盛頓國家大教堂（NationalCathedral）舉行。華盛頓國家大教堂是美國聖公會教堂，先前也曾舉行過前總統艾森豪（DwightEisenhower）、雷根（Ronald Reagan）、福特（GeraldFord）與老布希（George H.W. Bush）的葬禮

現任總統拜登將為同為民主黨的卡特致悼文，預計柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）與川普（Donald Trump）這4位在世的前總統都將出席。

拜登已宣布9日為全國哀悼日，聯邦政府辦公室當天將關閉。

他也下令依照慣例降半旗30天，這意味著川普1月20日就職時依舊維持降半旗，共和黨籍的川普對此提出了批評。

身為首位活到百歲的前總統，卡特自2023年2月以來一直在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）接受安寧療護，他最後於2024年12月29日辭世，將安葬於已故妻子、前第一夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）身旁。

卡特 川普 美國 葬禮

延伸閱讀

著眼綠色政績 拜登將新增2處美國國家保護區

美前總統卡特1月9日國葬 川普：我會出席

曾猛批卡特是美國最糟總統 川普：我會去參加他的葬禮

卡特國葬儀式安排為期6天 從故鄉平原鎮啟程送往華府大教堂

相關新聞

OpenAI執行長爆性醜聞？親妹提告3歲起遭性侵 奧特曼否認指控

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的妹妹安．奧特曼（Ann Altman）提起了訴訟，指控哥哥在1997至...

美國前總統卡特靈柩運抵華府 停靈國會供瞻仰

美國已故前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩今天在隆重莊嚴的軍事儀式中移靈到國會山莊，將供民眾瞻仰遺容直到9日舉...

安撫川普？Meta取消美事實查核計畫 專家憂為假消息開大門

社群媒體巨擘Meta今天宣布將結束美國事實查核計畫，震驚各界，並且引發惡意假訊息研究人員嚴厲批評，警告這可能會為虛假敘述...

新眾院通過首法案以喬州遇害女生命名 拘留涉竊無證客

新一屆由共和黨主導的眾院6日通過首個法案，要求拘留任何犯有入室盜竊或偷竊罪的無證移民，凸顯共和黨將移民問題視為核心優先事...

ICE若到校掃蕩 紐約公校有對策、舊金山學區也有備案

紐約時報7日報導，總統當選人川普承諾一上台就要落實大規模遣返百萬名無證移民的競選政見，全國各地教育界人士憂心對學生恐將造...

卡特靈柩抵華府 賀錦麗致悼：超越時代的總統

已故美國前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩7日抵達華盛頓特區，被送往國會大廈供民眾瞻仰；副總統賀錦麗發表悼文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。