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安撫川普？Meta取消美事實查核計畫 專家憂為假消息開大門

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
Meta執行長祖克柏宣布，Meta將「裁撤」在美國的第三方事實查核機制執行人員。美聯社
Meta執行長祖克柏宣布，Meta將「裁撤」在美國的第三方事實查核機制執行人員。美聯社

社群媒體巨擘Meta今天宣布將結束美國事實查核計畫，震驚各界，並且引發惡意假訊息研究人員嚴厲批評，警告這可能會為虛假敘述敞開大門。

法新社報導，Meta執行長祖克柏（MarkZuckerberg）宣布，Meta將「裁撤」在美國的第三方事實查核機制執行人員。分析人士認為，這項重大政策轉向是為了安撫總統當選人川普

非營利獨立機構「資訊韌性中心」（Centre forInformation Resilience, CIR）共同創辦人柏里（RossBurley）表示：「這是內容查核的重大倒退，尤其是在惡意假消息和有害內容比以往任何時候發展得更快之際。」

在美國極端兩極化的政治環境中，事實查核與惡意假消息研究一直是熱門議題，美國保守派倡議者認為，這是限制言論自由與審查右翼言論的工具。

川普所屬的共和黨與他的億萬富翁盟友、社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）長期以來一直附和這類批評。

柏里說：「儘管保護言論自由至關重要，但移除事實查核機制且沒有可靠的替代方案，可能會為更多有害敘述敞開大門。」

祖克柏表示，Meta旗下的臉書（Facebook）和Instagram（IG）等平台，將在美國採用「類似X平台（前稱推特，Twitter）的社群筆記（CommunityNotes）功能」，作為替代方案。

X平台的社群筆記允許使用者在特定貼文上添加附註，希望透過社群監督的力量，打擊平台上的錯誤訊息。但是研究人員一再質疑此舉對打擊假消息的成效。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University ofWisconsin–Madison）新聞與大眾傳播學院教授華格納（Michael Wagner）告訴法新社：「你不會隨便依靠某個人來阻止你的廁所漏水，但Meta現在試圖隨便依靠某個人來阻止錯誤訊息在他們的平台上傳播。」

華格納說：「無償要求人們監管在Meta價值數十億美元的社群媒體平台發布的虛假陳述，是對社會責任的放棄。」

國際事實查核聯盟（IFCN）主任霍蘭（AnggieHolan）表示，Meta的決定也將「傷害社群媒體用戶，他們正在尋找正確可靠的資訊，來做出有關日常生活和互動的決定」。

霍蘭補充說：「遺憾的是，這是在新政府和其支持者施加外部政治壓力後所做出的決定。」

川普的保守派支持者樂見Meta的聲明，他們表示，此舉「可能」是為了回應川普對Meta和祖克柏的威脅。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在X平台發文說，Meta的舉措是「避免受到監管的策略」。

Meta 假消息 川普 社群媒體 祖克柏 美國 言論自由

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