卡特靈柩抵華府 賀錦麗致悼：超越時代的總統

已故美國前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩7日抵達華盛頓特區，被送往國會大廈供民眾瞻仰；副總統賀錦麗發表悼文，稱讚卡特是超越時代的總統，同時也是世界尊敬的領袖。

卡特去年12月29日於喬治亞州平原鎮（Plains）的家中過世，享嵩壽100歲，成為最長壽的美國前總統；美國總統拜登宣布全國降半旗30日，並訂今年1月9日於華府舉行告別式。

卡特為期6天的國葬活動4日在其喬治亞州家鄉揭開序幕；7日上午，空軍以專機將卡特的靈柩運往位於華府郊區的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），接著送往美國海軍紀念館（US Navy Memorial）。

卡特於1946年在美國海軍軍官學校畢業，並曾在潛艇上服役，是唯一曾在潛艇服役的美國總統。

華府6日降雪，隔日街上仍滿是積雪，室外氣溫偏低，不過仍有不少民眾出門向卡特致意；卡特的靈柩由馬車拉動，最後在送葬隊伍的陪伴和民眾的目送下，朝國會大廈前進。

眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）、參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）和賀錦麗先後發表悼文。

賀錦麗說，卡特選上總統時，她還就讀中學，但她透過母親認識卡特，在母親的眼中，卡特是意志堅強、誠實、正直、勤奮、有決心的人；賀錦麗也說，卡特卸任之後，更為美國前總統建立新的模範。

賀錦麗稱讚卡特是超越時代的總統，卡特在其任內建立全面的能源政策、通過保護環境的法律，並建立教育部。

賀錦麗說，卡特在任期間也是受尊敬的國際領袖，卡特對美國外交的堅定信仰，讓他達成大衛營協議（Camp David Accords）；賀錦麗也指出，卡特在任內與中國大陸建立正式外交關係，是卡特認為他作為總統最大的成就之一。

國葬儀式預計9日在華盛頓國家大教堂（National Cathedral）舉行，拜登將致悼詞，預計柯林頓、小布希、歐巴馬、川普等四位前總統都將出席。

卡特靈柩最後將送返平原鎮，舉行私人葬禮；卡特遺體將安葬在故居附近，與妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）地下長伴。