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美洛杉磯野火狂燒毀萬座建築！逾3萬人撤離 當地進入緊急狀態

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
洛杉磯已宣布進入緊急狀態。路透
洛杉磯已宣布進入緊急狀態。路透

美國加州洛杉磯遭受罕見強風橫掃，造成野火範圍持續擴大，涉及面積在短短數小時內由8公頃增至超過480公頃，當地已宣布進入緊急狀態，逾3萬名居民接到疏散令，數萬座建築受野火威脅，加州州長紐森表示，許多建築物被摧毀。

加州大學聖地牙哥分校的即時攝影機顯示，大洛杉磯太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）地區7日上午10時半左右發生大火，冒出濃濃黑煙，短短1小時已燒毀80公頃林地。

洛杉磯市代理市長Marqueece Harris-Dawson表示，洛杉磯已宣布進入緊急狀態，稱該市已做好充分準備，並敦促民眾盡量不要外出，稱此次野火最嚴重的階段尚未到來。

洛杉磯消防隊長克勞利（Kristin Crowley）表示，根據空中偵察，火勢已蔓延至超過480公頃以上，火勢持續蔓延，稱猛烈的風和乾燥的灌木叢地區助長火勢，「對我們配置的人員來說極具挑戰性」。克勞利並指，目前有超過3萬人收到疏散令，超過1萬棟房屋和1.3萬座建築受到威脅，目前還沒有收到傷亡報告。

國家氣象台預報警告，7日下午至8日上午南加州大部分地區將迎來2011年來破壞力最大的強風，可能構成生命威脅，並深具破壞力，提醒民眾留意周遭環境，準備好疏散，尤其是在火災高風險地區。

加州州長紐森表示，許多建築都被摧毀，但未給出確切數字，警告預計野火會持續蔓延並發生更多起火災。

洛杉磯逾3萬名居民接到疏散令。歐新社
洛杉磯逾3萬名居民接到疏散令。歐新社
美國加州洛杉磯遭受罕見強風橫掃，造成野火範圍持續擴大。路透
美國加州洛杉磯遭受罕見強風橫掃，造成野火範圍持續擴大。路透

建築 洛杉磯 火災

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