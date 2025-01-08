祖克柏手戴3,000萬元名表 宣布臉書和IG放棄第三方事實查核機制

Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）左手腕上戴著價值近90萬美元（近台幣3,000萬元）的罕見瑞士表，宣布臉書和Instagram將進行重大政策變革，並表達願協助川普（Donald Trump）對抗審查過度的外國政府。

在周二貼於臉書的一段影片裡，祖克柏誓言，配合川普重返白宮，將把言論自由放在首位，他擁有的社群網路平台將放棄第三方事實查核機制，推薦更多政治內容。

這位40歲的的億萬富豪說，Meta——旗下還有WhatsApp和Threads——計劃「與川普總統合作，回擊全球各地針對美國公司並推動更多審查的政府」。他補充，Meta也將「擺脫一連串對移民和性別在內議題的限制」，這些限制「與主流論述脫節」。

當他宣布這些令人震驚政策逆轉時，彭博資訊報導，手上戴著的是Greubel Forsey「手工製1號」（Hand Made 1）腕表，，這支表的稅前零售價高達895,500美元。

根據Greubel Forsey官網，每年只生產兩到三支Hand Made 1。該公司95%的腕錶都以手工工具製作，每支需要6,000小時才能製成。

祖克柏早期在臉書時，穿著都選擇灰色T恤和深藍色連帽衫，近幾個月來則被看到佩戴幾款罕見的高階腕錶，包括百達翡麗（Patek Philippe）、積家（Jaeger-LeCoultre,） De Bethune和尊納（FP Journe）。

根據富比士，祖克柏身價淨值周一達到2,177 億美元，超越甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison），成為全球排名第三的富豪。