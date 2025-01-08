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洛杉磯高級社區火災 強風蔓延火勢致數千人撤離

中央社／ 洛杉磯7日專電

在強勁風勢的影響下，洛杉磯郊區的高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）火災擴大，蔓延80公頃土地，數千居民撤離。

洛杉磯地區今天吹起乾燥又強勁的離岸風勢，使得發生在太平洋斷崖的一場火災失控蔓延，從附近區域可以明顯看見濃煙。有關當局已經發出了撤離令，數千居民緊急撤離。

「洛杉磯時報」報導，火災發生於今天上午10時30分左右，受到風勢影響，濃煙籠罩了太平洋斷崖高級社區的上空，居民陸續從家中緊急撤離，與進入救災的消防人員交錯而過，造成交通堵塞。

一名居民告訴「洛杉磯時報」，從住家不遠處可以看到火焰，「情況很糟糕，就像是地獄之火一樣」。洛杉磯市政府警告居民，整理好隨身物品，做好疏散的準備。

「太平洋斷崖」這個高級社區座落在聖塔蒙尼加山脈與太平洋之間，背山面海，享有絕佳的美景。這個區域住著許多好萊塢名人與政商名流，已故影集「六人行」演員馬修派瑞（Matthew Perry）住家就在這一個區域。

「洛杉磯時報」報導，居民從山腰往下撤離，聚集在太平洋海岸高速公路附近，很多人困在車陣之中，也有人終於與家人見面而相擁流淚。

火勢快速蔓延的主因是強勁的風勢。國家氣象局今天發出最嚴重等級的「紅旗」強風警報，乾燥而強勁的離岸風，風速可達每小時35到60英里，某些區域的最強陣風可達每小時100英里。

洛杉磯 火災

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