「像把錢丟出窗外」 川普承諾取消沿海石油、天然氣禁採令

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統當選人川普。(美聯社)
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國總統當選人川普7日表示，他在上任後將立即取消拜登政府祭出的沿海石油、天然氣禁採令，認為該禁令像是把錢丟出窗外。

川普7日舉行記者會宣布阿聯富豪開發商薩瓦尼（Hussain Sajwani）計畫投資200億美元，在美國建立數據中心；這是國會認證川普去年勝選之後，川普首次公開舉行記者會。

除了談及投資案，川普也在會中批評拜登政府日前宣布禁止在沿岸開採石油、天然氣，禁令面積達6.25億畝。

「當我聽到消息時，我感到不可置信；我無法相信（禁令）面積之大。」川普說，他上任後將立即翻轉拜登的決定，「我們會開採、寶貝、開採（drill, baby, drill）。」

川普指出，他在上任後會降低能源支出，至非常低的程度，這將有利於降低物價。

川普形容，6.25億畝的面積之大，聽上去就像是整個大海一樣；有人給他估計，禁止開採的資源價值約為40至50兆美元，這些錢如同丟出了窗外，「這比美國債務總額還要多。」

川普抱怨說，拜登政府明明承諾會有一個平順的政權移轉，但現在一點也不平順；川普說，他上任後立刻就會取消禁令，就算未來要經過法院也在所不惜。

美國總統拜登日前宣布禁止在美國東、西岸、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」（Northern Bering Sea）等海域開採石油、天然氣，涵蓋面積達6.25億畝，約占美國領海的20%；開發商未來將無法在這些海域取得新的租賃核准。

川普 拜登 美國

延伸閱讀

向川普輸誠？Meta宣布在美國取消第三方查證

杜魯多宣布辭職後 川普再提議加拿大成為「第51州」

Meta董事會迎新成員 川普親密盟友懷特入列

不敵台、越競爭！美手推車產業寄望川普2.0關稅 憂喜參半

相關新聞

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

有線電視新聞網(CNN)報導，捷藍航空(JetBlue Airway)7日表示，昨夜在一架從紐約飛往佛州的班機的起落架艙...

「像把錢丟出窗外」 川普承諾取消沿海石油、天然氣禁採令

美國總統當選人川普7日表示，他在上任後將立即取消拜登政府祭出的沿海石油、天然氣禁採令，認為該禁令像是把錢丟出窗外。

大陸流亡富商郭文貴助理王雁平涉詐欺 遭美判10年監禁

中國流亡富商郭文貴因在美國等地詐騙逾10億美元，已在美國被定罪，目前刑期待定，他的首席助理王雁平今天也因詐欺、洗錢等罪名...

師傅青黃不接、零件取得不易 美國維修電梯又貴又耗時

隨著電梯技師高齡化、等待取得零件的時間拉長，美國維修電梯正變得愈來愈困難，不但耗時，費用也貴了不少。

誹謗選務人員官司拒配合 前紐約市長朱利安尼遭判藐視法庭

美國前紐約市長朱利安尼在1年多前因不實指控2名喬治亞州選務人員參與2020年選舉舞弊，遭判賠約1.48億美元，但據報他不...

國會暴亂4周年／驕傲男孩前首領被判22年 要求川普「完全特赦」

國會暴亂發生四年後，美國總統當選人川普上台後是否將兌現為國會暴亂被告赦罪的競選承諾，受到各界注意。被判坐牢22年的仇恨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。