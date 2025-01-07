快訊

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

大陸流亡富商郭文貴助理王雁平涉詐欺 遭美判10年監禁

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
郭文貴高級助手王雁平（左）與郭文貴共同出庭畫像。美聯社
郭文貴高級助手王雁平（左）與郭文貴共同出庭畫像。美聯社

中國流亡富商郭文貴因在美國等地詐騙逾10億美元，已在美國被定罪，目前刑期待定，他的首席助理王雁平今天也因詐欺、洗錢等罪名遭判處10年有期徒刑。

美聯社報導，現年45歲的王雁平今天在紐約市曼哈頓聯邦法院遭判刑。她於2023年3月被捕，當時聯邦調查局（FBI）幹員在她位於曼哈頓公寓的保險箱內發現13萬美元現金。

曼哈頓聯邦地方法院法官托瑞斯（Analisa Torres）表示，王雁平在郭文貴的詐騙陰謀中扮演不可或缺的角色。

郭文貴被控在美國及世界各地詐騙成千上萬追隨者，不法所得逾10億美元。他已在去年7月的審判中遭定罪，目前正在等待法院判刑。

王雁平去年5月認罪時坦承，她與郭文貴等人共謀，犯下電匯詐欺及洗錢罪，透過提供虛假資訊誘導受害者寄錢給郭文貴旗下媒體公司GTV傳媒集團（GTV Media Group）等實體及組織，以換取股票或加密貨幣。

王雁平若在未認罪情況下遭定罪，可能面臨終身監禁。

美國 詐騙 郭文貴

延伸閱讀

幫刷油漆逼「肉償」被拒 惡男勒昏女子性侵凌虐遭判9年11月

在女友與母親之間左右為難 獄方不敢讓王天佑單獨監禁

富商送現金送房求包養 王彩樺全說了

「閃兵」逃美國遭通緝16年 誤認除役持美護照返國遭判6月

相關新聞

大陸流亡富商郭文貴助理王雁平涉詐欺 遭美判10年監禁

中國流亡富商郭文貴因在美國等地詐騙逾10億美元，已在美國被定罪，目前刑期待定，他的首席助理王雁平今天也因詐欺、洗錢等罪名...

師傅青黃不接、零件取得不易 美國維修電梯又貴又耗時

隨著電梯技師高齡化、等待取得零件的時間拉長，美國維修電梯正變得愈來愈困難，不但耗時，費用也貴了不少。

誹謗選務人員官司拒配合 前紐約市長朱利安尼遭判藐視法庭

美國前紐約市長朱利安尼在1年多前因不實指控2名喬治亞州選務人員參與2020年選舉舞弊，遭判賠約1.48億美元，但據報他不...

國會暴亂4周年／驕傲男孩前首領被判22年 要求川普「完全特赦」

國會暴亂發生四年後，美國總統當選人川普上台後是否將兌現為國會暴亂被告赦罪的競選承諾，受到各界注意。被判坐牢22年的仇恨團...

拜登宣布近海開採油氣禁令 川普喊：上任就取消

美國總統拜登6日宣布禁止在美國沿海開採石油、天然氣，面積涵蓋6.25億畝的海域；美國總統當選人川普說，他上任後將立即取消...

國會暴亂4周年／拜登投書華郵：歷史不能被改寫

在川普獲國會認證當選美國總統前夕，同時也是2021年1月6日國會暴亂四周年前夕，華盛頓郵報5日刊登拜登總統的投書，他強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。