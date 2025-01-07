拜登釋放近半關達那摩灣監獄囚犯 目前還監禁15人

即將卸任的美國總統拜登政府致力於關閉位於古巴的關達那摩灣監獄，今天釋放所剩囚犯的近半數共計11人並送往阿曼，美國軍方說，這批人移交後，目前監獄裡還剩15名囚犯。

路透社報導，2001年9月11日紐約和華府遇襲後，美國發動反恐戰爭，這座關押恐怖嫌疑分子及「非法敵方戰鬥人員」的監獄於2002年元月11日前總統小布希（George W. Bush）主政期間首度啟用。

根據美國國防部公布的數據，關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄關押囚犯數在2003年達到高峰，約莫680人。

獲釋的11名囚犯全數來自葉門。這次移交使得古巴關達那摩灣美國海軍基地內目前關押的人數，少於監獄剛啟用時，來到這裡的阿富汗囚犯數。

美國軍方發聲明說：「美國感謝阿曼政府與其他夥伴們願意相助美國持續推動，致力於負責任地減少關達那摩灣監獄的關押人數，以及最終關閉這個設施的種種努力。」

至於所剩的15人，美國國防部說，當中3人符合移交的條件，另3人有資格接受定期審查委員會審視他們的案子，其餘則是已被提告或被判戰爭罪。