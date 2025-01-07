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師傅青黃不接、零件取得不易 美國維修電梯又貴又耗時

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
隨著電梯技師高齡化、等待取得零件的時間拉長，美國維修電梯正變得愈來愈困難。路透
隨著電梯技師高齡化、等待取得零件的時間拉長，美國維修電梯正變得愈來愈困難。路透

隨著電梯技師高齡化、等待取得零件的時間拉長，美國維修電梯正變得愈來愈困難，不但耗時，費用也貴了不少。

Axios報導，全美共有約100萬部電梯，美國人搭乘電梯和電扶梯升降的總里程一年約25.5億英里。當電梯故障，無法爬樓梯的人就深陷危機。

北美建築中心執行董事史密斯（Stephen Smith）說：「每個人生來就需要電梯，幸運的話，死時也需要。」

從數字來看，每年近110萬名美國人因上下樓梯造成的事故而送進急診室。史密斯說，電梯造成的受傷人數就微乎其微，「真正的安全問題在於，我們沒有足夠的電梯」。

近來電梯故障導致住戶無法下樓的新聞頻傳。例如，在佛羅里達州，一處合宜住宅兩部電梯已停用一個多月，使得年長居民無法下樓。底特律媒體報導，當地「充斥著老舊電梯」、「愈來愈少人知道如何維修」，造成工期延長。

另一個修電梯遭遇的麻煩是，電梯零件短缺，背後似乎主要是兩個因素所致。

史密斯說，零件供應商通常會把大客戶擺在第一順位。而在這個案例中，電梯零件的大客戶剛好是中國大陸的建商，全球大多數新電梯都是在當地裝設。此外，太老舊的電梯通常無法沒辦法取得零件。

美國 電梯

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