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美財長向北京表達嚴正關切 指國家背後支持惡意網攻

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國財政部日前通報所屬單位遭到駭客入侵，部長葉倫（JanetYellen）今天向北京提出嚴正關切，指中國國家支持的行為者從事「惡意網路活動」。

美國財政部於上週披露，這起駭客事件發生在去年12月，導致財政部一部分工作站遭人駭入、一些非機密文件被下載。

財政部聲明指出，葉倫在與中國副總理何立峰舉行線上會議時，「對中國國家支持的行為者的惡意網路活動，表達嚴正關切」。

財政部聲明說，葉倫也指出此類問題對美中關係的影響。

聲明指出，葉倫今天還就「中國的非市場政策和作為，以及工業產能過剩」向北京提出警告，表示若不解決，這些問題將為雙邊關係帶來壓力。

但北京駁斥有關國家支持的行為者是網路攻擊的幕後黑手說法，稱這些指控「毫無根據」。

北京 網路攻擊 葉倫

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