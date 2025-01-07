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誹謗選務人員官司拒配合 前紐約市長朱利安尼遭判藐視法庭

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
Former New York City Mayor and former lawyer for President-elect Donald Trump, Rudy Giuliani, departs from the United States Court in Manhattan, as he is expected to continue his testimony virtually next week as a judge will consider a request by two Georgia election workers to whom he owes $148 million for defamation to hold him in civil contempt for failing to turn over his assets in New York City, U.S., January 3, 2025. REUTERS/David Dee Delgado 路透通訊社
Former New York City Mayor and former lawyer for President-elect Donald Trump, Rudy Giuliani, departs from the United States Court in Manhattan, as he is expected to continue his testimony virtually next week as a judge will consider a request by two Georgia election workers to whom he owes $148 million for defamation to hold him in civil contempt for failing to turn over his assets in New York City, U.S., January 3, 2025. REUTERS/David Dee Delgado 路透通訊社

美國紐約市長朱利安尼在1年多前因不實指控2名喬治亞州選務人員參與2020年選舉舞弊，遭判賠約1.48億美元，但據報他不配合交出資產資料，今天遭法官判定藐視法庭。

法新社報導，華盛頓的聯邦陪審團2023年12月裁定，曾任美國總統當選人川普私人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）破壞喬州選務人員莫斯（Wandrea"Shaye" Moss）和她的母親弗利曼（Ruby Freeman）的名譽，應賠償她們約1.48億美元（約新台幣48億元）。

根據「紐約時報」（The New York Times）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦地區法院法官李曼（Lewis Liman）以朱利安尼並未配合清點資產工作、將資產文件交給弗利曼和莫斯為由，認定朱利安尼藐視法庭。

紐約時報引述李曼的話報導：「被告一直試圖拖延時間。」

報導說，法官並未表示80歲的朱利安尼在違抗法院命令之下，可能面臨哪些具體裁罰。

川普昔日在2020年大選輸給拜登後試圖推翻結果，朱利安尼當時是川普陣營行動的關鍵人物之一。朱利安尼曾任紐約檢察官，因有關選舉的不實指控，而被取消律師資格。

已聲請破產的朱利安尼被勒令交出他在紐約價值600萬美元的公寓、一輛1980年的賓士敞篷車、珠寶、名牌手錶，以及棒球傳奇人物迪馬喬（JoeDiMaggio）簽名球衣等貴重收藏品。

紐約 美國

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