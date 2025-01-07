快訊

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

3萬美軍因「性取向」遭勒令退伍 美國防部考慮授予榮退

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美軍示意圖。美聯社
美軍示意圖。美聯社

美國舊金山聯邦法院的法庭文件顯示，針對3萬多名曾因性取向而被勒令退伍的同性戀雙性戀退役軍人，美國國防部將考慮授予「榮譽退伍」身分。

路透社報導，「榮譽退伍」的身分可讓這些退伍軍人有資格獲得醫療與其他福利。

美國國防部已與5名原告共同提出一項和解協議，以結束2023年提出的集體訴訟。這起訴訟案主張軍人享有正當程序與平等保護的憲法權利受到侵犯。美國國防部否認有不當行為。

美國國防部在1993年至2011年間實行「不問不說」（Don't Ask, Don't Tell）政策，禁止公開同性戀與雙性戀身分者在軍中服役，對於公開性取向的軍人將採「不榮譽退伍」。

根據提交至舊金山聯邦法院的和解協議，國防部將建立一個簡化程序，退伍軍人可以刪除退伍文件裡的性取向記錄。國防部也同意審查將退伍狀態升級為榮譽退伍的請求。

海博（Haynes Boone）律師事務所、本案的首席律師之一的寇利 （Chelsea Corey）表示，在退伍文件中記錄退伍軍人的性取向，有意明顯歧視意味。

軍人一旦被列為「不榮譽」退伍，可能將無法享有各項福利，包括醫療保健、貸款、工作機會和學費津貼。

寇利指出，這份和解協議有望讓部分受影響的人，得以獲得退伍軍人享有的醫療和其他福利。

這項協議須經舊金山聯邦法院法官史派洛（JosephSpero）批准，他已排定於2月12日舉行聽證會。

美國國防部和司法部沒有回應置評請求。

根據訴訟文件顯示，自1980年以來，美國共有逾2萬人因實際或被認定的性取向而被勒令退伍，隨後更有約1萬4000人因「不問不說」政策遭令退伍。

同性戀 美國 退伍軍人 雙性戀

延伸閱讀

中共凌晨發射衛星火箭 15共機8共艦出海擾台

美國禽流感加劇 感染症專家估十年後「人傳人」威脅增

川普曾稱「暖化是騙局」 德學者：擋不住美國能源轉型

搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

相關新聞

3萬美軍因「性取向」遭勒令退伍 美國防部考慮授予榮退

美國舊金山聯邦法院的法庭文件顯示，針對3萬多名曾因性取向而被勒令退伍的同性戀和雙性戀退役軍人，美國國防部將考慮授予「榮譽...

拜登簽法案 美近300萬退休公教人員將獲更多社安金

總統拜登5日簽署參眾兩院早前通過的「社會安全公平法案」(Social Security Fairness Act)，近3...

美國英雄的B面：武裝手段浪漫化與政治暴力的傳承

每次發生政治暴力事件，美國政治人物常見的回應是「這不代表我們」、「我們總是以民主的方式解決問題」。但真的嗎？政治暴力真的不代表美國嗎？明明不是外敵，而是本國公民面對國內政治衝突，卻選用暴力方式解決問題，這真的是美國政治史上的異例嗎？答案恐怕是否定的，而就在此篇文章交稿之際，美國才發生一輛汽車闖進拉斯維加斯川普飯店、引爆炸藥的案件。

美國首起「人類禽流感」死亡！高風險患者養雞感染

美國路易斯安那州衛生當局6日證實，一名感染H5N1禽流感的患者住院後不幸去世，這是美國首次報告因禽流感死亡的案例。

教宗任命川普批評者當華府總主教 為移民發聲

美國總統當選人川普20日將就職，教宗方濟各6日任命曾強烈批判川普移民政策的樞機主教麥可勞（Robert McElroy）...

影／美暴風雪侵襲7州進入緊急狀態！至少5人死亡 逾2千班航班取消

美國連日遇到大規模冬季風暴來襲，出現暴風雪和嚴寒天氣，影響範圍多達30多個州，目前已有7州宣布進入緊急狀態，至少5人死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。