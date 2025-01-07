美國首起「人類禽流感」死亡！高風險患者養雞感染

美國路易斯安那州衛生當局6日證實，一名感染H5N1禽流感的患者住院後不幸去世，這是美國首次報告因禽流感死亡的案例。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，該名患者年齡超過65歲，本身有潛在的健康問題，於12月18日因接觸後院飼養的雞隻及野鳥感染病毒入院治療，是該州至今唯一人類確診禽流感病例。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），自2024年4月通報首例人類禽流感以來，相關病例持續增加；截至今年1月3日，美國已有66人感染禽流感，多數為農場工人。

儘管如此，聯邦及州政府官員均表示，對一般公眾的風險仍然很低。

路易斯安那州衛生部強調，雖然對一般公眾的公共健康風險仍低，但接觸鳥類、家禽或乳牛的人員，或是與之有休閒接觸者，感染風險較高。

CDC指出，人類感染的徵兆和症狀通常包括喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水或鼻塞、頭痛、肌肉或身體疼痛、疲勞和呼吸急促。較不常見的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉和癲癇發作。