紐約徵收塞車費首個上班日 開車族進城意願降低

中央社／ 紐約6日專電

駕車進入美國紐約市曼哈頓部分地區昨天起開始徵收「塞車費」，新制上路後首個上班日，加上風雪影響路況，民眾開車進城意願顯著降低。各界都在看美國首個提高駕車成本的收費政策，是否能改善惡名昭彰的市區堵車問題。

紐約市民和旅客由曼哈頓（Manhattan）周邊的紐澤西州與紐約布魯克林（Brooklyn）、皇后區（Queens），經橋樑、隧道開車進入曼哈頓60街以南區域，1月5日起開始徵收全美首個「塞車費」。

6日為新制施行後第一個上班日，大批需開車通勤前往曼哈頓精華區工作或進行商務、貨運的民眾，正式感受到荷包縮水與營運成本提高的影響。旅客如自行駕車或叫車往來這些區域，也需支付較高車資。

曼哈頓60街以南為美國最精華地段，時報廣場、華爾街、第5大道購物區及百老匯劇院區等重要商務與旅遊景點都位於其中。

週一至週五凌晨5時至晚間9時，週六與週日上午9時至晚間9時，駕車進入曼哈頓中城和下城，需透過電子偵測系統E-ZPass自動支付9美元（約新台幣295元），夜間為2.25美元（約新台幣74元）的規費。每日僅收費一次，低收入戶另有減價安排。

未安裝自動偵測系統的車輛費用更高，車輛持有人會從電郵收到13.5美元（約新台幣445元）或3.3美元（約新台幣109元）的帳單。

紐約州政府2019年通過徵收塞車費計畫，2023年獲聯邦政府同意，原定2024年6月底實施。計畫引起各界不同反應，延至半年後上路，並把原訂日間費用15美元降低至9美元，2028年將提高至12美元，2031年為15美元。預估首年可徵收4億9100萬美元（約新台幣162億元），將用於改善紐約地區大眾運輸系統。

新制施行後首個上班日，紐約地區因遭遇風雪，交通流量顯著降低，暫時難以評估收費後的直接衝擊。塞車費明顯影響居住在皇后區與紐澤西州的亞裔社群，不少台僑都表示將降低開車進城的次數與需要，或避開收費區域。

全球主要城市如新加坡、香港、倫敦等，以「塞車費」、「隧道費」、「進城費」等名義，對大城市駕車往來市區民眾徵收規費，以降低汽車使用量的政策行之已久。美國東西岸大城如紐約、洛杉磯、舊金山塞車問題長期嚴重，紐約是全美首個徵收塞車費的城市，各界都在看可能的影響。

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