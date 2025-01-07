拜登禁開發離岸新油氣

美國總統拜登6日下令無限期禁止在美國沿岸6.25億英畝的海域內給予石油及天然氣業者新的租用權，來開發離岸油、氣，目的是保育海洋生態，但此舉並不影響既有的開發活動。

儘管拜登的任期僅剩下兩周，但川普要推翻這項命令相當困難，因為這項是依據已有72年歷史的法條為基礎。拜登此舉排除了業者在美國東岸、西岸、墨西哥灣及白令海北部租用新海域生產油、氣，但不會影響已經取得租用權的油、氣開發計畫，也不會阻止政府對阿拉斯加庫克灣區及墨西哥灣中、西部地區授予業者更多的開採權，這幾個地區約占美國油、氣產量的14%。

拜登此舉是審慎地在保育派與能源安全派之間取得平衡。他強調這種開採行為根本是「價值抵不上風險」，而且「沒必要」以此來因應國家的能源需要。他並表示，「我的確認為取消租賃的海域內油、氣開發潛力甚微，抵不上對生態、公衛及經濟面的風險」。

早在2020年川普即將任滿時，就已經收回上述海域之中部分地區的租賃。但佛羅里達州西部海 以及美國南部海岸的租賃管制原本將於2032年期滿，現在拜登將管制延長到無限期。

川普交接團隊強力批評這項計畫，發言人萊維特稱拜登此舉是一項「不名譽的決定，目的是對託付川普增產油、氣及壓低汽油價格的選民進行政治報復」；「請放心，拜登將會失敗，且我們將繼續鼓勵油、氣開採」。

兩黨來自沿岸地區的政治人物一直致力於使受開採活動影響的海域不得擴大探採油、氣，尤其是佛羅里達州附近及美國西岸海域，因為當地經濟主要是依賴觀光業。一旦發生汙染，將嚴重傷害社區經濟。

石油業領袖則嚴厲批評此舉，認為普遍性地管制削弱國內能源發展潛力；強調業者目前雖對其中某些區域並無意開發，但聯邦政府應保持彈性以因應意料之外的變化，例如俄羅斯入侵烏克蘭。

美國石油業一直大力遊說政府對離岸開採給予更多機會，因為離岸油井可產油長達數十年，而陸上頁岩石油開發只能小打小鬧，不過業者從取得租賃權到實際產油所需的時間及環節都相當漫長。

石油業者在墨西哥灣東區擁有數十筆租賃權，在加州南部附近海域也有約30筆租賃權，這些都不受拜登新命令的影響。