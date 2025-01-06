禁止沿岸開採石油、天然氣 拜登：不值得承擔的風險

美國總統拜登6日宣布禁止在東、西岸、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」（Northern Bering Sea）等沿岸海域開採石油、天然氣；開發商未來將無法在這些海域取得新的租賃核准。

拜登6日上午發布兩份備忘錄，禁止在美國沿岸開採石油、天然氣，涵蓋的海域面積高達6.25億畝；拜登說，石油和天然氣的開採會造成無法抹滅的傷害，是不值得承擔的風險。

拜登說，在氣候變遷問題持續威脅美國之下，再加上國家正致力於能源轉型，現在正是為了下一代來保護海岸的時機。

這是繼拜登政府在去年12月公布最新的碳排放目標之後，再度搶在美國總統當選人川普上台前提出新的能源、環境政策。

不過，川普與拜登的能源立場相左，拜登的決定極有可能在川普上任後遭到否決。

川普交接小組發言人李維特（Karoline Leavitt）日前透過電子郵件向媒體表示，「這是個可恥的決定，不過大家放心，拜登不會成功，我們會『開採、寶貝、開採』(drill, baby, drill)。」