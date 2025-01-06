拜登出手擋下收購案 日鐵和美鋼提告訴請法院擱置

日本製鐵（Nippon Steel）和美國鋼鐵公司（U.S.Steel）6日提出訴訟，要求法院擱置美國總統拜登擋下收購案的命令，指收購案有助於加強美國國安。

拜登日前宣布否決日鐵對美鋼149億美元的收購案，認為該收購案將影響國家安全和關鍵供應鏈的韌性。

日鐵及美鋼6日發出聯合聲明，指收購案遭阻擋是受到「不合法」的政治影響，並提出訴訟，要求法院擱置外來投資審查委員會（CFIUS）的審查，以及拜登的阻擋命令。

日鐵和美鋼也提告克利夫蘭克利夫斯（Cleveland-Cliffs）公司和其執行長貢薩爾維斯（Lourenco Goncalves），以及聯合鋼鐵工會（USW）主席麥考爾（David McCall），指控他們阻止交易的行為是非法且有計劃的。

聯合聲明指出，收購案不僅不會弱化美國國安，還會強化國安，包括活化仰賴鋼鐵業的美國社區、支撐美國鋼鐵供應鏈，以及幫助美國鋼鐵業面對來自中國大陸的威脅。

聲明表示，日鐵是唯一一家公司願意對保護和發展美國鋼鐵業做出必要的投資；聲明並指出，這項訴訟代表日鐵和美鋼對完成收購案的承諾。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼的計畫，由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的外來投資審查委員會（CFIUS）做審查，以確認是否對國安構成威脅；由於該委員會意見紛歧、未達成共識，去年12月交由拜登定奪。

拜登數月來一直批評這宗交易，總統當選人川普及副總統當選人范斯（J.D. Vance）同樣持反對立場；聯合鋼鐵工會（USW）也表示反對。