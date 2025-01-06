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加媒：黨內異議多 加拿大總理杜魯道恐本週辭職

中央社／ 渥太華5日綜合外電報導

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）今天報導，總理杜魯道（JustinTrudeau）本週可能宣布辭去黨魁一職，因為他在自由黨內部面臨日益強大的異議聲浪。

「環球郵報」引述3名了解自由黨（Liberal Party）內部事務的匿名人士報導，杜魯道最早可能明天宣布辭職

消息人士透露，杜魯道可能會在8日的自由黨全國黨團會議之前宣布。

「環球郵報」提到，目前尚不清楚杜魯道是否會在自由黨尋求新黨魁期間繼續擔任臨時職務。

綜合法新社與路透社報導，杜魯道於2013年接任自由黨黨魁，當時自由黨深陷困境，下議院席次首度跌至第3位。

他2015年領導自由黨於聯邦選舉大勝，又於2019年與2021年兩度勝選。但目前他在民調中落後主要競爭對手、保守黨（Conservative）的博勵治（PierrePoilievre）20個百分點。

民調顯示，自由黨將在最晚於今年10月下旬之前舉辦的選舉中慘敗給保守黨。杜魯道若於此時下台，將使自由黨一時群龍無首。

他若宣布辭職，可能會引發要求迅速舉行選舉的新一波呼聲，以便組成一個能在未來4年與美國候任總統川普新政府打交道的政府。

消息人士告訴「環球郵報」，杜魯道已與財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）討論他是否願意出任臨時黨魁與總理，但如果勒布朗計劃競選黨魁，這個方案就行不通。

民調 辭職

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