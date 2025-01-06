愛干預各國內政 馬斯克批英黨魁不適任
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
特斯拉創辦人、近來力挺全球極右派的億萬富豪馬斯克，竟然不支持英國極右派？他近日呼籲英國改革黨的黨魁法拉奇下台，原因是兩人對於改革黨員羅賓遜是否該服刑有不同意見，馬斯克認為羅賓遜無罪，但法拉奇堅持尊重司法。馬斯克除了支持川普、英國改革黨，還有德國另類選擇黨，引起不少風波。
公開干涉黨內事務
根據《英國廣播公司》報導，馬斯克近日表示，法拉奇並不適任英國改革黨黨魁，但他在前幾周前才說要捐款給改革黨。法拉奇對此表示，他認為應該是馬斯克與他在處理知名黨員羅賓遜的意見不同，雖然對馬斯克這樣說有點意外，但他不會出賣自己的原則，仍會尊重英國司法對羅賓遜的判決。
馬斯克近來大力支持許多極右派政黨或人物，包括美國共和黨的川普、英國改革黨與德國的另類選擇黨。由於改革黨知名黨員羅賓遜近日因為藐視法庭被判18個月徒刑，但馬斯克認為羅賓遜無罪。法拉奇近日曾於英國媒體專訪稱讚馬斯克是英雄，但馬斯克的支持不代表凡事都要聽他的。
支持全球極右派
法拉奇2018年創立英國改革黨，在英國脫歐公投時期曾扮演關鍵角色，且與川普有不錯的私交，如今馬斯克也在川普內閣任職，外界關注法拉奇與川普兩人的友誼是否會因為此事影響。
《德國之聲》提到，德國因內閣通過不信任案，將於2月舉行大選，隨著另類選擇黨聲勢看漲，馬斯克甚至曾投書德國報紙表明力挺另類選擇黨，雖然該報相關編輯已辭職，但其公共影響力仍讓德國主流政黨相當擔心，因此指控馬斯克干預德國選舉。
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