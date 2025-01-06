FBI：紐奧良衝撞事件 攻擊者以Meta眼鏡記錄街景

美國1名男子遭指控在擁擠的紐奧良街道駕車撞人，造成14人死亡。調查人員今天表示，這名男子先前曾使用配備攝影機的眼鏡記錄事發街景，顯然是在當地執行偵察任務。

法新社報導，聯邦調查局（FBI）人員表示，這名男子2年前還曾去過埃及與加拿大，但尚不清楚旅途中曾做些什麼。

聯邦調查局在簡報中指出，美國陸軍退伍軍人賈巴（Shamsud-Din Jabbar）去年10月底首次從德州家中來到路易斯安那州紐奧良。

根據聯邦調查局發布的影片，賈巴首次造訪時，騎著自行車緩慢穿過當地具代表性的法國區，同時用他的Meta智慧眼鏡拍攝街景。

聯邦調查局特別探員默索爾（Lyonel Myrthil）表示，Meta眼鏡能讓用戶無需用手，即可拍片或錄影。

影片顯示，賈巴曾在全身鏡中研究自己的倒影，可能是在測試眼鏡。

根據聯邦調查局，賈巴去年11月10日再次來到紐奧良。默索爾指出，他在元旦黎明前在美國代表性的夜生活區中心發動攻擊時，戴著眼鏡但並未啟動。

警方指出，賈巴駕駛1輛租來的皮卡車繞過路障，沿著繁忙的波旁街（Bourbon Street）高速行駛，造成14人死亡、至少30人受傷，最後在與警方的槍戰中喪生。

聯邦調查局表示賈巴是美國公民，他在社群媒體宣布效忠激進組織伊斯蘭國（IS），過去2年曾2度出國旅行。

默索爾說，賈巴2023年夏天曾前往開羅，為期11天，一週後至加拿大安大略省3天。聯邦調查局表示，正試圖尋找賈巴旅途中可能遇見的任何人。

聯邦調查局表示，調查過程中發現2支槍，一支9公厘手槍，還有一支是0.308口徑的半自動步槍。

調查人員補充說，如果紐奧良警方沒有即時反應，賈巴可能會引爆他留在路上的2枚自製炸彈。