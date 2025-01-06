布林肯1月6日訪日 日鐵買美鋼被擋可能成議題

巨大冬季風暴布萊爾（Winter Storm Blair）1月4日侵襲美國，影響範圍廣達30多個州、受影響人數超過6,000萬，部分地區可能面臨十多年來最嚴重降雪和最低氣溫；公路封閉、火車和飛機班次取消， 學校和公司企業紛紛關閉、各州政府敦促民眾待在家中不要外出。酷寒是來自北極的極地渦旋導致，風暴從美國中部開始向東部移動，從堪薩斯州到紐澤西州已宣布進入緊急狀態，DC特區預計在1月6日也將陷入大雪和嚴寒——而當日美國國會將正式批准川普當選總統。

2025-01-06 13:00