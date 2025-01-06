前Fed主席柏南克：川普政策對通膨影響輕微

前聯準會（Fed）主席柏南克示，即將上任的川普政府所提出的經濟政策不會對通膨造成劇烈變化。

柏南克上周六在舊金山由美國經濟學會（AEA）主辦的座談會說：「川普政策姑息不論在公共財政方面的優劣，我同意對通膨的影響可能是輕微的。」

他指出，川普希望延長2017年減稅政策，基本上已經實施。此外，移民政策的變化是一個緩慢且不確定的過程，對整體經濟的影響不大。不過，他說，若移民政策打擊非法移民，加上實施進口關稅，可能會影響特定產業，像是建築業和農業。

柏南克也指出，關稅政策的未來走向難以預測，因為不確定川普只是將關稅當做談判籌碼，還是希望永久落實。此外，關稅的規模和範圍也是個未知數。

他強調，實施進口關稅既會降低經濟產出，但也會推升通膨，因此Fed會如何因應並不明確。

柏南克說：「除非出現一些非常特殊的情況，包括地緣政治風險，否則這些政策似乎不會對通膨走向帶來劇烈的變化。」

而在通膨疑慮和預期美國實施減稅和關稅之下，美國公債殖利率持續上揚。

摩根大通資產管理基金經理人 Priya Misra 說：「近期利率的波動可以用市場對通膨的疑慮（關稅、財政刺激、移民政策）和對經濟成長的樂觀預期（財政刺激、放寬監管）來解釋。」

這次波動對長公影響最為顯著，美國10年期公債殖利率已接近4.6%，比Fed去年9月首度寬鬆貨幣政策高出整整一個百分點。相較之下，2年期政府公債的影響較為溫和，反映投資人轉向受Fed政策利率支撐、且較不受長期前景波動影響的短期債券。