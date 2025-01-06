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影／2011年以來最凍1月 美國「雷打雪」稀有畫面曝 影響6300萬人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國肯薩斯州5日遭遇大雪，厚厚的雪覆蓋路面。法新社
美國肯薩斯州5日遭遇大雪，厚厚的雪覆蓋路面。法新社

美國中部部分地區遭遇暴風雪侵襲，影響遍及全美30個州、超過6000萬人，至少6州宣布緊急狀態，還有數千航班延誤或取消，可能創下2011年以來1月的最低氣溫。

美國國家氣象局（NWS），加拿大大部分地區，還有美國堪薩斯州到東海岸等30個州均已發布警報。從俄亥俄州到華盛頓特區預計將迎來15至30公分的降雪。

目前，肯塔基、維吉尼亞、西維吉尼亞、堪薩斯、阿肯色和密蘇里均已宣布進入緊急狀態。即使是通常氣候溫暖的佛羅里達州部分地區，也預計將出現冰凍天氣。

國家氣象局氣象學家歐拉維克（Bob Oravec）表示，約有6300萬人處在相關天氣預報、監測和警報之下。

AccuWeather的氣象預測員德波溫（Dan DePodwin）表示，「這可能會使美國迎來自2011年以來最冷的1月」，他補充說，「低於歷史平均的氣溫」可能會持續1周。

氣象預測員表示，這場極端天氣是由極地漩渦（polar vortex）引起的，這是一股冷空氣區域，圍繞著北極地區循，導致歐洲、美國和亞洲民眾經歷嚴寒。

美國國會訂於當地6日下午確認川普在2024年11月總統大選獲勝，但目前不確定惡劣天氣是否會推遲議員從選區返回首都時間。

英國廣播公斯（BBC）報導，根據航班追蹤網站FlightAware.com，將近1500架進出美國航班被取消，還有5000架航班延誤。

另外，有不少民眾拍下雷打雪的瞬間。比如在密蘇里聖路易市郊的斯科特表示第一次目睹雷打雪（thundersnow），「雪中閃電很大，電力有幾次閃爍。雷聲轟隆隆的，整間房子震動，像是遭受雷暴雨」。

雷打雪又稱雷雪或雷打冬，是指某個區域降雪過程中伴隨著打雷或者在冬天打雷的天氣現象。

美國 航班

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