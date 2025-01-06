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紐約開徵塞車費 尖峰時段上路須付297元

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

紐約今天推出一項具爭議的計畫，對進入部分市區的駕駛人收取塞車費，成為美國首例，此舉使地方當局與總統當選人川普陷入對立。

法新社報導，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）去年11月宣布，進入曼哈頓中央公園以南地區的駕駛人，將需支付9美元（約新台幣297元）的日間通行費。

這項計畫起初設有15美元基本費用，但侯可於去年6月暫緩推行，理由是「對紐約人帶來過多意想不到的後果」。

共和黨議員要求川普出面干預終止這項計畫，川普這位土生土長的紐約人曾承諾若當選將廢除這項政策。

紐約市周邊地區居民表示，收費將對當地生意造成損害，並妨礙居民通勤進入曼哈頓。

一名法官3日駁回了紐澤西州官員在最後時刻提出的訴求，聲稱這項計畫對周邊地區環境造成影響，要求停止收費計畫的實施。

曼哈頓中下城景點與商家密集，也是許多企業總部所在地，平日湧入的觀光客與上班族使城區擁擠不堪，尖峰時刻開車常塞在路上，動彈不得。倫敦、斯德哥爾摩、新加坡等大城早已徵收塞車費，且證明能改善交通，紐約卻長期遭遇反彈，遲遲沒有跟進。

官員表示，每天約有70萬輛車輛駛入該區，由於交通堵塞，車輛平均時速僅為11公里，在某些地區甚至更慢。

塞車 川普 紐約

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