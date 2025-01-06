彭博調查：美股和美元2025年繼續上揚 川普執政是利多

彭博最新調查顯示，川普上台後的政策將推動美國經濟成長，美國股市和美元將成為最大受益者。

553位受訪者中有61%表示，受益於美國經濟和企業獲利成長，標普500指數到年底會漲更高。這次在聯準會（Fed）12月18日決策後到12月31日所作的調查中，多位受訪者認為川普執政將是利多。

至於川普政策是否會提振或拖累美元，大約一半的受訪者認為川普總的來說有利美元，理由是他偏好祭出關稅的影響。值得注意的是，也有27%的受訪者認為關稅政策正是他們看跌美元的原因。

道富總經策略師Noel Dixon 同意美股和美元均能擴大漲勢，但他認為家庭也面臨關稅的風險。他說：「美國底層40%的消費者仍承受極大壓力。關稅導致的通膨上揚或商品價格持續上漲，都可能在2025年下半年大幅削弱需求。

通膨復萌威脅上升，也可能是57%的受訪者認為新年過後美國公債殖利率會繼續上揚的原因。美國10年期公債殖利率上月已躍升至7個月來高點。

道富的Graf認為，聯準會暫緩降息甚至考慮升息的可能性很小，但這種情境可能阻礙價位已高的美股繼續上漲。

當問到哪些2024年的贏家最有可能在2025年成為輸家時，553名受訪者有39%選擇了比特幣，高於「科技七雄」股（20%）、中國公債（25%）或美元（15%）的受訪者。