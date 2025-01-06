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極地渦旋南下強襲美國 十年最大降雪估影響6300萬人

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國中部部分地區今天因突如其來降雪、結冰、強風和氣溫驟降，民眾出門上路將蒙受風險。美聯社報導，具破壞性的冬季風暴將為部分地區帶來「恐怕至少十年以來最嚴重降雪」。

報導指出，幾乎整個堪薩斯州、內布拉斯加州西部和印第安納州部分地區的道路遭到冰雪覆蓋，國民兵（National Guard）已經對受困駕駛人展開救援行動。

國家氣象局（National Weather Service）對堪薩斯州和密蘇里州發布冬季風暴警報，暴風雪帶來時速72.42公里強風，預期積雪將達8吋高，尤其在70號州際公路（Interstate 70）以北。警報範圍明天和7日凌晨還會擴及紐澤西州。

氣象局今天清晨指出：「這個區域內降雪總量最大地點可能會出現至少十年以來最嚴重降雪。」

國家氣象局氣象學家歐拉維克（Bob Oravec）表示，約有6300萬人今天處在相關天氣預報、監測和警報之下。

挾帶極冷空氣的極地渦旋（polar vortex）通常環繞北極旋轉，但有時會從極地向南移動，使美國、歐洲和亞洲民眾經歷嚴寒。

研究顯示，北極快速暖化是極地渦旋發威頻律日增的部分原因。

國家氣象局示警，路陸交通恐達「非常艱難到不可能」的程度。

這場風暴也造成鐵路交通混亂，已有為數眾多列車取消，今天、明天和7日預計還會分別有20、40、至少2個列次取消。

中西部受創尤其嚴重，停駛的包括芝加哥和紐約之間的列車，以及芝加哥和聖路易市（City of St.Louis）間多列區間車。

根據追蹤平台FlightAware資料，聖路易蘭伯特國際機場（Lambert International Airport）取消近200個往返航班。

天氣預報顯示，從明天起，東側2/3個美國將會經歷危險、刺骨冷冽和寒風，氣溫會比正常值低攝氏7到14度。

國家氣象局駐緬因州格雷（Gray）的氣象學家巴默（Jon Palmer）指出，最南到喬治亞州的東側半個美國很可能都將籠罩在冷空氣之中，美國東岸（EastCoast）有些地區氣溫會降到冰點以下，部分地區將經歷個位數的零下氣溫。

氣象局 美國 降雪

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