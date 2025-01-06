紐約整治交通「塞車費」上路 尖峰時段須支付9美元

在歷經十多年的延宕和法律訴訟挑戰後，美國紐約市對開車進入曼哈頓市中心司機收取「塞車費」（congestion fee）的計畫於5日生效，在尖峰時段進入指定擁塞區的汽車駕駛須支付9美元，開創美國先例。不過從長遠來看，塞車費計畫未來仍充滿不確定性。

美東時間5日午夜零時起，多數汽車司機在進入時報廣場等指定擁塞區後，就須付費，費用因時段而異，如果在交通尖峰時段（平日凌晨5時-晚間9時、及周末上午9時-晚間9時）進入擁塞區，多數客車司機每日將支付9美元的一次性費用，其他時段費用為2.25美元。摩托車騎士在尖峰時段支付的費用為4.5美元，離峰時段為1.05美元。

這是美國首次開徵塞車費，2028年費率將調升至12美元，2031年再漲至15美元，以確保協助籌措150億美元經費，升級紐約的大眾運輸系統。

大都會運輸署（MTA）執行長利博（Janno Lieber）說：「塞車持續傷害我們的城市，市民為此付出時間和金錢代價，我們已採取行動要處理這個問題，我們是從健康角度出發來保護紐約市民利益。」倫敦、斯德哥爾摩及新加坡等地已推出類似措施，以減少車流。

塞車費計畫過去幾年持續引發口水戰與法律挑戰，紐約州長霍楚去年6月在原訂開徵日的之前幾周突然喊停，憂心不利紐約經濟，但在11月大選後又再度提起這項計畫。在開徵塞車費前夕，鄰近的紐澤西州試圖阻止這項計畫，但未能成功，一位法官3日判決塞車費能如期於5日起開徵。

不過，收取塞車費的計畫仍可能生變。美國總統當選人川普曾說，他入主白宮後採取的首批行動也包含廢除塞車費，他能找到這麼做的辦法。他曾形容塞車費為「累退稅」，認為開徵塞車費將導致紐約市「幾乎不可能」恢復生機。